Ferrari CascoRosso: il concept che immagina le future supercar di Maranello

Prendendo ispirazione dall’iconica Testrossa, l’artista Dejan Hristov ha realizzato un concept davvero interessante chiamato Ferrari CascoRosso. A differenza della Testrossa, però, si tratta di un progetto non ufficiale e quindi non è una vera vettura.

In generale, la concept car è stata ben progettata e propone un aspetto aggressivo. A giudicare dallo stile, ipotizziamo la presenza di un motore montato anteriormente e di aver di fronte una supercar a tutti gli effetti. Inoltre, la CascoRosso presenta alcuni elementi aerodinamici attivi come le alette dei parafanghi, le prese d’aria e l’alettone posteriore diviso in due parti.

Ferrari CascoRosso: ecco l’interessante concept sviluppato da Dejan Hristov

Possiamo vedere delle portiere che non hanno maniglie a vista e molto probabilmente hanno un’apertura ad ali di gabbiano. Il design generale della parte posteriore della Ferrari CascoRosso è molto aggressivo. Nonostante ciò, è facilmente riconoscibile come una tipica Ferrari. La parte anteriore, invece, risulta più generica.

Sotto il grande cofano anteriore sicuramente andrebbe bene la configurazione ibrida plug-in presente sulla SF90 Stradale, la prima PHEV sviluppata dalla casa automobilistica modenese.

Tale configurazione è caratterizzata da un propulsore V8 biturbo da 4 litri abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva pari a 1000 CV, utilizzabili esclusivamente tramite la modalità di guida Qualify.

Come detto ad inizio articolo, il concept Ferrari CascoRosso non è in alcun modo legato a Ferrari ed è un progetto indipendente realizzato da Dejan Hristov.

