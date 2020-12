Ferrari Roma Wagon al posto della GTC4Lusso? | Video

Da qualche mese, Ferrari ha deciso di smettere di produrre le sue shooting brake GTC4Lusso e GTC4Lusso T, molto probabilmente in vista dell’arrivo del suo primo SUV con il nome di Purosangue. Quest’ultimo dovrebbe condividere alcune caratteristiche proprio con la shooting brake, almeno secondo le ultime foto spia trapelate in rete.

Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, il noto artista TheSketchMonkey ha pubblicato su YouTube un video in cui ci mostra come trasforma la nuova Ferrari Roma in una shooting brake. Soltanto poche case automobilistiche hanno avuto il coraggio di portare veicoli del genere sul mercato, quindi la Ferrari GTC4Lusso è una sorta di punto di riferimento.

Ferrari Roma Wagon: il famoso artista TheSketchMonkey ci mostra come sarebbe

Come spiega l’artista di YouTube, lo stile proposta dalla Roma ricorda quello delle Ferrari GT più classiche di un tempo, elegante e non eccessivamente aggressivo. Le supercar a motore centrale sono sicuramente più adatte all’utilizzo in pista ma molti acquirenti cercano soltanto qualcosa di speciale per portarli dal punto A al punto B.

La GTC4Lusso riesce a compiere molto bene questo incarico e inoltre permette di trasportare un’intera famiglia con tanto di bagagli. Sarebbe bello, però, se Ferrari creasse una wagon del genere partendo dalla Ferrari Roma anziché sbarazzarsi completamente del marchio Lusso. Per maggiori informazioni sul progetto di TheSketchMonkey, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

