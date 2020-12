Questa Lancia Fulvia Coupé all’asta ha partecipato a diverse gare di rally

Durante un’asta che si terrà il 22 gennaio 2021 in Arizona, RM Sotheby’s proporrà una bellissima Lancia Fulvia Coupé 1600 HF Serie 2 “Fanalino” del 1972. La vettura viene offerta senza riserva e dispone del telaio n°818.740 004012. Nel 1966, la casa automobilistica torinese presentò il primo modello di omologazione appositamente costruito per gareggiare nelle gare di rally: la Fulvia 1.2 HF (o Hi-Fi).

Nel ‘71, invece, la Fulvia Coupé 1600 HF Serie 2 è stata l’apice dello sviluppo della vettura. Il piccolo telaio da 816 kg utilizzava una carrozzeria leggera, delle sospensioni riviste e un motore V4 da 1.6 litri abbinato a una trasmissione manuale a 5 rapporti.

Lancia Fulvia Coupé: un esemplare Fanalino del 1972 verrà proposto all’asta da RM Sotheby’s

Rispetto alla Fulvia “Fanalone” che l’ha preceduta, quest’auto vantava dei fanali più piccoli (da cui il soprannome Fanalino). Tra il 1966 e il 1973, la casa automobilistica torinese riuscì a portarsi a casa diverse vittorie nelle gare di rally in Europa.

Ritornando all’esemplare che verrà proposta all’asta da RM Sotheby’s, dispone di una carrozzeria rivestita in Rosso Corsa con interni neri. Questa Lancia Fulvia Coupé 1600 HF Serie 2 vanta una storia ben documentata alle sue spalle in quanto ha partecipato a diverse competizioni con il team Estense di Ferrara.

Tra il 2008 e il 2014, l’auto ha partecipato a non meno di 24 eventi in tutta Europa, collezionando vittorie e podi in Italia, Francia e Monte Carlo, tra cui sei gare consecutive del Monte Carlo Historique e una vittoria in serie nel Cote d’Azur Championship 2012.

La Lancia Fulvia Coupé 1600 HF Serie 2 fu acquistata dal team Estense nel novembre 2014 e successivamente importata negli Stati Uniti poco dopo nella sua forma originale. L’abitacolo dispone di roll-bar, imbragature Kingdragon, vari indicatori ausiliari montati sul cruscotto e volante Sparco.

Il motore da 1.6 litri è stato modificato con vari aggiornamenti implementati dagli specialisti Lancia Ricambi Rossocorsa. Oltre a quanto riportato poco sopra, abbiamo dei cerchi Cromodora, dei passaruota più larghi, dei fari da rally e un serbatoio del carburante aggiuntivo che ne aumenta l’autonomia.

Assieme alla Lancia Fulvia Coupé 1600 HF Serie 2, RM Sotheby’s propone ruota di scorta, cric, documenti ACI, immagini storiche, documentazione riguardanti il rally, carta d’identità FIVA e libretto.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI