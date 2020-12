Lettera del presidente John Elkann a tutti i dipendenti di FCA

Quello che segue è il testo completo di una lettera inviata oggi dal presidente John Elkann a tutti i dipendenti di FCA:

” Cari colleghi,

Mentre arriviamo alla fine del 2020 – un anno diverso da qualsiasi altro che abbiamo conosciuto – ci stiamo anche avvicinando rapidamente al giorno in cui inizieremo il nostro prossimo capitolo con la creazione di Stellantis.

Come sapete è stato concordato che Carlos Tavares diventerà l’amministratore delegato della nuova società e che Mike giocherà un ruolo fondamentale nel futuro successo di Stellantis.

Il primo incontro tra le menti di Mike e Carlos – grazie anche a una lunga amicizia di lavoro – è stato fondamentale per ogni fase successiva delle nostre discussioni con Groupe PSA, così come lo sarà per la nuova società in futuro.

Mike ha sostenuto lo straordinario potenziale di questa fusione rivoluzionaria fin dai suoi primi giorni e ha anche dato il tono a tutto il grande lavoro che è stato svolto dai team di FCA che lavorano con i nostri futuri colleghi di PSA, prima del annuncio di fusione un anno fa a dove siamo oggi, esattamente dodici mesi dopo.

Le sfide che abbiamo affrontato come gruppo negli ultimi anni sono state più dure che mai. Mike ha preso il timone della nostra azienda nelle circostanze più difficili, con la morte crudele e prematura di Sergio nel luglio 2018, e ci ha portato fuori da quei giorni bui, dando il buon esempio. L’anno successivo, il 2019, difficilmente può essere definito tranquillo, ma anche così lo abbiamo concluso suggellando la nostra storica fusione con Groupe PSA e con un’altra serie di risultati molto forti.

Il 2020, un anno che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare, ha richiesto a tutti noi di reinventare il modo in cui lavoriamo, e ancora una volta Mike ha guidato dal fronte assicurandosi di proteggere te e il tuo lavoro, rimanendo vicino alle nostre comunità e assicurando che la nostra azienda con tutti i vostri contributi si è comportata secondo i più alti standard.

Il fatto che come FCA stiamo entrando in questa nuova ed eccitante era in una forma così forte e robusta è un grande tributo a lui e al suo stile di leadership, incentrato sulla diversità, il rispetto e la collaborazione, proprio come lo è per tutti voi e per il vostro straordinario risultati in tutta l’azienda. La performance annunciata per il terzo trimestre è stata davvero eccezionale, un record assoluto in termini di risultati di gruppo e del Nord America.

Forse non dovrebbe sorprendere che dopo aver guidato la profonda trasformazione e lo sviluppo eccezionale dei marchi Jeep e Ram prima di diventare il nostro CEO, Mike abbia affrontato con calma il terreno accidentato degli ultimi due anni. Siamo stati davvero fortunati ad averlo come nostro CEO. E così, capirai perché sono lieto di poterti informare oggi che una volta completata la nostra fusione – si spera presto nel nuovo anno – a Mike verrà chiesto di assumere il ruolo di Capo delle Americhe , lavorando al fianco di Carlos e continuando per portare la sua grande esperienza, energia e determinazione a fare di Stellantis la straordinaria azienda che sappiamo che sarà.

Condividerà le sue stesse parole con voi nella sua riunione in municipio più tardi oggi, ma per favore unitevi a me ora per apprezzare la sua leadership in questi ultimi due anni e mezzo, congratulandovi calorosamente per il suo nuovo ruolo.”

John Elkann

