La versione finale in edizione limitata dell’eccentrica Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo arriverà anche in Australia. L’insolita edizione limitata della piccola due posti dell’Alfa Romeo sarà conosciuta come la 33 Stradale, e anche se la produzione è limitata a sole 33 unità negli Stati Uniti, la divisione australiana di Fiat Chrysler Automobiles ha confermato che una manciata di cabriolet sportive a motore centrale in carbonio arriveranno in Australia con guida a destra.

Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo arriverà anche in Australia lo conferma FCA Australia

Progettata per rendere omaggio all’Alfa Romeo Stradale 33 del 1967, Alfa Romeo 4C 33 stradale tributo arriverà solo in Rosso Villa d’Este e monterà una serie di cerchi in lega grigio / oro su misura, con cerchi da 19 pollici sul retro e 18 sul davanti.

Vengono inoltre aggiunti fari bi-xeno e uno scarico Akrapovic bimodale – di solito extra opzionali sulle auto consegnate in Australia – insieme a finiture interne su misura con secchi sportivi, carbonio a vista sui montanti B e sospensioni “ messe a punto da gara ”.

Anche questo modello di Alfa Romeo può contare sul motore turbo a quattro cilindri da 1,8 litri da 177 kW e 350 Nm attraverso le ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a sei rapporti.

“Siamo entusiasti di confermare che un numero limitato di Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo arriverà in Australia il prossimo anno e non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli con voi nei prossimi mesi” hanno detto i responsabili del gruppo Fiat Chrysler Automobiles in Australia nelle scorse ore.

