Nuova Fiat 500 Elettrica: la city car elettrica di riferimento nel suo segmento?

Fiat ha introdotto delle novità interessanti con la 500 2021, rendendola più grande, più elegante e soprattutto completamente elettrica. La nuova Fiat 500 Elettrica a zero emissioni parte da poco meno di 23.000 sterline (25.379 euro) nel Regno Unito per la versione equipaggiata con batteria da 24 kWh e con motore elettrico in grado di sviluppare 94 CV di potenza.

Questo modello impiega 9,5 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da 0 e propone una velocità massima di 135 km/h. Inoltre, la casa automobilistica torinese afferma che la city car 100% elettrica è capace di viaggiare per 185 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

Nuova Fiat 500 Elettrica: arrivano le prime recensioni estere della city car 100% elettrica

Tuttavia, Fiat propone una batteria opzionale da 42 kWh abbinata a un motore elettrico da 120 CV che riduce di mezzo secondo il tempo di accelerazione, propone una velocità massima di 150 km/h e assicura un’autonomia compresa fra 299 e 320 km.

Nonostante lo stile premium, alcuni materiali utilizzati nell’abitacolo della nuova Fiat 500 Elettrica sembrano piuttosto economici. Fra i lati positivi abbiamo diversi spazi di archiviazione, dei pulsanti per gestire rapidamente il climatizzatore piuttosto che navigare nel sistema di infotainment e un quadro strumenti digitale. I sedili posteriori sono piuttosto stretti ma lo spazio nel bagagliaio è un po’ più grande rispetto ai competitor come la Honda e. Tuttavia, i sedili posteriori non si piegano completamente.

Grazie al suo ingombro ridotto, allo sterzo leggero e al raggio di sterzata inferiore, la nuova 500 è molto facile da guidare in città e consente di effettuare parcheggi in maniera molto semplice. In alcuni casi, però, l’uscita dai parcheggi può essere difficile a causa degli spessi montanti posteriori che ostacolano la visibilità.

Poiché l’auto è molto più pesante di prima, anche le sospensioni sono più rigide e ciò rende la guida su alcune strade un’esperienza poco piacevole. Questi sono alcuni degli aspetti evidenziati dal noto canale YouTube Fully Charged Show sulla nuova Fiat 500 Elettrica. Trovate il video completo dopo la galleria fotografica.

