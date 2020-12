Lancia Delta HF Integrale rinasce in questo moderno progetto

La Lancia Delta HF Integrale è stata una delle vetture più iconiche tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. Ancora oggi, la sua forma squadrata rimane una delle più facilmente riconoscibili.

All’epoca, la vettura si scontrava direttamente con l’Audi Quattro. Erano i primi anni ‘80 e le auto squadrate andavano molto di moda. In questo articolo parleremo proprio della Delta HF Integrale e di quanto sia strano non avere sul mercato un successore moderno di un modello così iconico.

Lancia Delta HF Integrale: ecco il progetto moderno dell’iconica vettura

Guardando l’attuale situazione della casa automobilistica torinese, è molto difficile parlare di futuro in quanto conta attualmente soltanto un modello, ossia la Ypsilon. Il marchio di FCA sembra essere andato in letargo già da un po’ di tempo e, anche se avesse lanciato una nuovissima Lancia Delta HF Integrale, la mancanza di attività negli ultimi anni avrebbe quasi garantito un flop in termini di vendite.

Grazie a Sebastiano Ciarcià, però, possiamo vedere come sarebbe la nuova generazione della storica vettura. Il designer svedese è un ammiratore della Delta e, per dimostrarlo, ha deciso di pubblicare in rete alcuni render di quella che è forse la migliore interpretazione moderna dell’iconica auto.

Il designer afferma che questo progetto rappresenta un’evoluzione del design precedente ed enfatizza tutte le linee caratteristiche principali e il DNA per riportare in vita il carattere originale del veicolo.

Soltanto la parte frontale non somiglia molto a quella del modello originale ma, considerando le tendenze di allora, sarebbe difficile applicarlo ai canoni odierni. Se c’è un modo in cui possiamo immaginare il ritorno di Lancia è come un marchio esclusivamente elettrico, proprio come sta accadendo con Mini e Smart. Nell’attesa, accontentiamoci di questa moderna Lancia Delta HF Integrale realizzata da Sebastiano Ciarcià.

