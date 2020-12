Alfa Romeo presenta 4C Spider 33 Stradale Tributo

Alfa Romeo ha presentato oggi la 4C Spider 33 Stradale Tributo, ispirata all’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967, la leggendaria vettura sportiva a motore centrale del marchio. Solo 33 unità di questa 4C Spider in edizione limitata saranno prodotte per il Nord America.

“Dalla sua introduzione nel 2014, la 4C è stata un veicolo aureola per l’Alfa Romeo, entusiasmando gli appassionati di tutto il mondo e guidando il rilancio del marchio in Nord America “, ha affermato Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo. “La 4C Spider 33 Stradale Tributo è un classico Alfa Romeo istantaneo che passa il testimone alla prossima generazione di iconici veicoli Alfa Romeo, incluso il prossimo crossover Tonale PHEV che inizierà la produzione il prossimo anno”.

La 4C Spider 33 Stradale Tributo è disponibile esclusivamente nel colore esterno tricottato Rosso Villa d’Este, con cerchi in lega a 5 fori grigio-oro (18 pollici anteriori / 19 pollici posteriori) e sedili sportivi in ​​composito rivestiti in pelle scamosciata Dinamica® nera e pelle tabacco.

In evidenza nell’abitacolo, la 4C Spider 33 Stradale Tributo presenta targhe dedicate sul cruscotto, sui minigonne laterali e sulla consolle centrale, l’ultima delle quali è numerata progressivamente. I clienti possono anche ricevere un libro numerato e coordinato progettato dal Centro Stile (Design Center) che racconta il concetto di design, la tecnologia, i materiali e l’impianto di assemblaggio di Modena 4C, nonché la storia della 33 Stradale.

Il pedigree da corsa della 4C è evidente nel suo telaio monoscocca in fibra di carbonio all’avanguardia ispirato alla Formula Uno, presentato per la prima volta in una finitura rossa trasparente.

Inoltre, gran parte dell’equipaggiamento della 4C Spider 33 Stradale Tributo, precedentemente opzionale, viene fornito di serie, tra cui uno scarico centrale Akrapovic a doppia modalità, sospensioni regolate da gara, fari bi-xeno, caricabatterie, telo copriauto, sedili in pelle scamosciata e alone in fibra di carbonio, alettone posteriore e calotte degli specchietti bandiera italiana.

Completano il raffinato trattamento esterno i nuovi stemmi “Centro Stile Alfa Romeo” e disponibili la presa d’aria anteriore e il diffusore posteriore in nero pianoforte.

Le tecnologie avanzate della 4C Spider 33 Stradale Tributo includono una trasmissione Alfa a doppia frizione a 6 marce e un motore turbocompresso da 1750 cc interamente in alluminio con iniezione diretta, doppi intercooler e fasatura variabile delle valvole, che produce 237 cavalli e 258 libbre-piedi. di coppia.

La 4C Spider 33 Stradale Tributo offre un impressionante rapporto peso / potenza di 10,4 lb / CV e raggiunge 0-60 mph in 4,1 secondi e una velocità massima di 160 mph. L’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo del 2020 segna l’ultimo ciclo di produzione della 4C Spider per il Nord America .

I clienti interessati a saperne di più oa prenotare una 4C Spider 33 Stradale Tributo possono contattare sales@alfaromeo.com.

