Fiat: la prima delle tre novità annunciate la vedremo presto

Nelle scorse settimane il numero uno di Fiat Olivier Francois ha confermato che nel giro di 18 mesi Fiat svelerà tre nuove auto: un SUV, una fastback e un pickup. La prima di queste tre novità la vedremo molto presto. Si parla ormai qualche mese ancora. Si tratterà del SUV di segmento C conosciuto prima come nuova Multipla, poi come Giga Panda e infine come Pandissima. Sarà la seconda vettura della nuova famiglia Panda e nascerà su piattaforma smart car di Stellantis.

Fiat: manca poco ormai alla prima novità che saprà sorprendere tutti

La nuova Fiat Giga Panda sarà un crossover lungo circa 4,4 metri dalle forme squadrate e con molti elementi di design in comune con Grande Panda. L’anteriore sarà praticamente lo stesso e anche gli interni saranno decisamente molto somiglianti. Potrebbe essere settembre o ottobre il mese giusto per le prime immagini senza veli del nuovo modello e la sua successiva presentazione ufficiale. La vettura originariamente sembrava potesse debuttare in estate e si pensava che luglio potesse essere il mese giusto. L’arrivo del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ha probabilmente cambiato leggermente i piani con lo slittamento a settembre o ottobre anche se ovviamente non sappiamo con certezza se la cosa era già stata programmata in questa maniera.

Di certo di questa auto stupirà la presenza di una versione a 7 posti che rappresenterà una novità per la casa torinese. Nella gamma di motori invece ci saranno meno sorprese con motori ibridi ed elettrici gli stessi visti nella Grande Panda e C3 Aircross che sarà la sua gemella. Per il resto maggiori dettagli su questo veicolo e sulle sue caratteristiche sono attese per quando finalmente avverrà la presentazione del modello atteso ormai per la fine dell’estate o al massimo per il prossimo autunno. A seguire poi nella prima metà del 2026 sarà la volta della Panda Fastback e poi a seguire la nuova Fiat Strada.