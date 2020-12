Jeep Grand Wagoneer 2022: l’ultimo prototipo si mostra in foto spia

C’è molto hype attorno al lancio dei Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer 2022. I nuovi SUV full-size permetteranno alla casa automobilistica americana di ritornare in un segmento in cui mancava dall’inizio degli anni ‘90.

Anche se Jeep ha mantenuto fino ad ora i dettagli in segreto, ci sono alcune novità che scopriamo grazie alle ultime foto spia pubblicate in rete da Mopar Insiders. Innanzitutto, sappiamo che i modelli arriveranno sul mercato sia in versione a passo corto che lungo.

Jeep Grand Wagoneer 2022: continuano i test su strada della nuova generazione di SUV full-size

Inizialmente, si diceva che soltanto il Grand Wagoneer 2022 sarebbe stato disponibile in versione LWB (Long Wheel-Base) mentre il Wagoneer standard soltanto nella variante SWB (Short Wheel-Base). Da quando abbiamo iniziato a vedere entrambi i modelli in foto spia, però, tutto è cambiato.

Dunque, sia il Wagoneer che il Grand Wagoneer di nuova generazione verranno offerti in versione a passo lungo e passo corto per competere con le proposte di Ford e General Motors. A differenza del modello standard, il nuovo Jeep Grand Wagoneer si concentra maggiormente sul lusso.

Alcune fonti di Mopar Insiders affermano che i due SUV verranno lanciati durante il secondo trimestre del 2021 e inizialmente saranno disponibili soltanto nella versione SWB. Le varianti LWB, invece, dovrebbero arrivare nel 2022 come model year 2023.

Fortunatamente, tutti coloro che cercano un SUV full-size a tre file potranno accontentarsi anche della versione a passo corto in quanto avrà al suo interno sedili per sette passeggeri. L’arrivo nelle concessionarie di Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer 2022 è atteso nel terzo trimestre del prossimo anno. Infine, vi ricordiamo che i nuovi SUV saranno costruiti presso lo stabilimento FCA di Warren, nel Michigan.

