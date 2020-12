Fiat Chrysler creerà un hub digitale da 150 milioni di dollari a Hyderabad

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), il 16 dicembre, ha annunciato un investimento di 150 milioni di dollari per creare un nuovo hub digitale globale a Hyderabad. Questa nuova struttura di innovazione e sviluppo tecnologico è il più grande hub digitale di FCA al di fuori del Nord America e dell’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). La struttura creerà 1000 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2021 con ulteriori piani per aumentare le assunzioni nei prossimi due o tre anni.

I neo assunti lavoreranno su prodotti e concetti che definiranno la futura mobilità di FCA. Con questo nuovo investimento pianificato, il produttore di SUV Jeep avrà il più grande pool di ingegneri per un’azienda automobilistica in India poiché altri due centri a Chennai e Pune sono operativi da tempo.

Il centro di Chennai infatti è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi centri tecnologici al di fuori del Nord America per FCA, ospitando circa 1.000 ingegneri (attualmente, l’organico totale di FCA India è di circa 1600). Ogni nuovo progetto di veicolo di FCA destinato agli Stati Uniti, all’Europa o in qualsiasi altra parte del mondo viene realizzato da Chennai

“L’hub digitale globale si concentrerà sulla costruzione di competenze strategiche in aree tecnologiche di nicchia come programmi per veicoli connessi, intelligenza artificiale, acceleratori di dati e tecnologie cloud, tra gli altri”, afferma una dichiarazione di FCA.

Mamatha Chamarthi, CIO, FCA, Nord America e Asia-Pacifico ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è costruire una centrale di innovazione che sfrutti l’intelligenza abilitata dai dati per costruire nuovi prodotti e servizi da fornire alla velocità delle aspettative dei nostri clienti”,

“Uno degli obiettivi chiave di FCA ICT India è digitalizzare ogni aspetto delle operazioni automobilistiche di Fiat Chrysler a livello globale e all’interno dell’India e passare dal tradizionale al digitale attraverso l’adozione di tecnologie emergenti”, ha aggiunto Chamarthi.

Dallo stabilimento di Ranjangaon vicino a Pune, Fiat Chrysler India produce la Jeep Compass ed esporta il SUV in 13 mercati internazionali con guida a destra, tra cui Giappone e Australia.

