Quando arriverà in Argentina il nuovo pick-up Jeep?

La nuova Jeep Gladiator arriverà in Argentina a breve. Il pick-up basato sul Wrangler mira a offrire in quel paese un prodotto diverso tra i pickup di medie dimensioni con un design ideale sia per il lavoro che per l’avventura. Questa volta l’annuncio è stato fatto direttamente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Ancora non è noto se il veicolo sarà meno costoso del Wrangler, ma ci sono alte probabilità che per quanto riguarda i prezzi in Argentina il veicolo sia posizionato ad un livello più basso rispetto all’iconico fuoristrada.

A Gennaio Jeep Gladiator farà il suo debutto in Argentina

È importante ricordare che Jeep Gladiator è stato prodotto in Argentina tra il 1963 e il 1967 come parte di Industrias Kaiser Argentina (IKA) e ora tornerà su quel mercato basato sul leggendario fuoristrada di Jeep (Wrangler). Jeep Gladiator sbarcherà nel Paese a gennaio. Per quanto riguarda i prezzi e gli allestimenti, i clienti argentini di Jeep interessati ad acquistare il modello dovranno aspettare il prossimo anno per conoscere i dati ufficiali relativi a questi e altri aspetti concernenti il nuovo Gladiator destinato a far parlare a lungo di se nel paese dove è ormai atteso da diverso tempo.

