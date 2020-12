Le pubblicità Fiat con Leonardo DiCaprio, Sting e Shaggy vincono ai “Key Award 2020”

Fiat ha vinto due categorie di gara nell’edizione 2020 dei “Key Awards”. La vittoria nella categoria “Original Music” è andata al video “Reincarnation” con protagonista la star di Hollywood Leonardo DiCaprio, che pubblicizza la nuova Fiat 500, il primo modello di veicolo completamente elettrico del marchio.

Con il primo posto nella categoria “Music Covers – Licensing”, la giuria ha premiato un posto per i modelli speciali della serie Fiat 500 in occasione del 120 ° compleanno del marchio. Il video è accompagnato da una hit congiunta delle pop star Sting e Shaggy, che si possono vedere anche di persona a bordo di una Fiat 500X.

I “Key Awards” sono uno dei concorsi più prestigiosi in Italia nei settori televisivo, cinematografico, internet e radiotelevisivo. È organizzato dal Media Key Group, editore delle maggiori riviste di settore e letture obbligatorie per qualsiasi marketing manager in Italia. Alla 52a edizione del concorso annuale hanno preso parte anche le più grandi agenzie creative del Paese.

“Sono molto orgoglioso di questi due prestigiosi riconoscimenti, che premiano l’ottimo lavoro della mia squadra. Gli spot riguardano due pietre miliari per il marchio Fiat: il 120 ° compleanno e l’inizio di una nuova era con l’avvio della Fiat 500 completamente elettrica ”, ha commentato Olivier François, Presidente del marchio Fiat.

“Non è un caso che le star mondiali ci abbiano supportato in queste importanti occasioni. Sting e Shaggy hanno accompagnato lo spot che celebra il 120 ° anniversario della Fiat con l’uscita simultanea del loro nuovo singolo. Per il debutto della nuova Fiat 500, ma soprattutto per trasmettere al pubblico la nuova missione Fiat, Leonardo DiCaprio ha assunto la nostra visione. Condivide i nostri valori e obiettivi “.

Il “Key Award 2020” nella categoria “Original Music” è stato vinto dal video “Reincarnation” per la nuova Fiat 500, primo modello completamente elettrico del marchio. Leonardo DiCaprio ne è il protagonista. Il premio Oscar è da oltre vent’anni un attivista nella lotta al cambiamento climatico e per la tutela della biodiversità. Il messaggio di DiCaprio sulla nuova Fiat 500: è facile da usare, offre tecnologia innovativa, connettività moderna ed è anche bella. Il video “Reincarnation” pone domande sulla vita e l’evoluzione. Fiat ha le risposte con il suo modello più iconico.

Lo spot è stato prodotto dall’agenzia creativa Doner per la casa di produzione Movie Magic e diretto da Joseph Kahn, che ha già lavorato con Jennifer Lopez, U2, Lady Gaga e Taylor Swift. Le suggestive immagini e la magistrale interpretazione di Leonardo DiCaprio sono accompagnate da un coinvolgente arrangiamento musicale di Flavio Ibba per Red Rose Productions. Il video racconta la storia di un marchio che è cambiato nel tempo e che ha ispirato cambiamenti con la Fiat 500 dal 1957.

Flavio Ibba ha commentato: “I ‘Key Awards’ si affermano nella storia come la competizione di settore più longeva nella pubblicità italiana. Sono molto orgoglioso di questo premio e di aver potuto far parte di un progetto così importante per Fiat, su cui ho lavorato con Olivier François per il lancio della nuova Fiat 500. Il progetto è stato unico anche per la partecipazione di una star del cinema mondiale “.

Fiat ha vinto il secondo “Key Award” nella categoria “Music Covers – Licensing” per uno spot pubblicitario per il lancio sul mercato dei modelli speciali di 120 anni delle serie Fiat 500, Fiat 500X e Fiat 500L. Nel video, Sting e Shaggy guidano su una Fiat 500 X 120TH, le scene sono accompagnate dalla hit “Just One Lifetime” dall’album “44/876” vincitore del Grammy. Il claim “FIAT – Driven by dreams since 1899”, mostrato alla fine dello spot, sottolinea come il marchio Fiat sia al fianco dei suoi clienti da 120 anni, esaudendo i loro desideri e trasformando ogni viaggio, anche breve, in un sogno. Allo stesso tempo, il video sottolinea la strategia di Fiat di continuare a offrire una tecnologia accessibile a tutti in futuro. Il film pluripremiato è stato ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett, il media planning è stato curato da Starcom.

