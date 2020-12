Nuova Fiat Toro: prima foto spia degli interni

Fiat sta procedendo con lo sviluppo della nuova Fiat Toro. Il pick-up compatto aggiornerà design, dotazioni e offerta meccanica, e nelle ultime ore è trapelata sul web la prima foto dei suoi interni. Non è un’immagine ufficiale, ma una foto spia pubblicata dai media brasiliani Autos Segredos.

La parte più importante della foto è l’enorme touch screen che può essere visto al centro della console (sembra almeno dieci pollici). A differenza del modello attuale, sarà posizionato verticalmente, in uno stile simile a quello del Ram, il pick-up più grande del Gruppo Fiat Chrysler. Il sistema di informazione e intrattenimento sarà concentrato lì.

La nuova Fiat Toro incorporerà modifiche estetiche per adattarsi al nuovo stile di design Fiat nella regione. Avrà uno stile simile a quello già conosciuto sulla griglia della nuovissima Strada e del Cronos e Argo, anche se con una propria personalità.

Oltre alla riprogettazione visiva che avrà, la cosa più importante del nuovo Toro è che avrà una nuova versione a benzina. È un pickup con motore a quattro cilindri turbo da 1,3 litri. Questo propulsore, appartenente alla nuova gamma GSE (by Global Small Engine), produrrà 180 cavalli e 270 Nm di coppia massima.

Questo motore è stato presentato ufficialmente al Simposio Internazionale di Vienna 2018, insieme a un nuovo motore a tre cilindri da 1,0 litri che non sarà disponibile sul Toro. Entrambi i motori, secondo Fiat, accorciano la fase di riscaldamento, riducono l’attrito sull’albero motore e abbassano il consumo di carburante.

Il futuro 1.3 litri turbo della nuova Fiat Toro prevede una pressione del carburante di 200 bar, collettore di scarico integrato nella testata e quattro valvole per cilindro, con comando di apertura e chiusura variabile (è la seconda generazione della tecnologia MultiAir). Pesa solo 110 kg perché il monoblocco e la testata sono in alluminio. La produzione del nuovo motore in Brasile inizierà alla fine dell’anno.

