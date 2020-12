Fiat recupera terreno in Brasile a novembre 2020

Novembre si è chiuso in Brasile con immatricolazioni di auto nuove pari a 177.565 unità. Un dato che rappresenta un calo del 9,74% rispetto a quanto registrato nello stesso mese dello scorso anno.

Modelli come la nuova Fiat Mobi sono riusciti in gran parte a resistere al declino del mercato brasiliano. Nonostante la leggera ripresa rispetto al mese precedente, il mercato automobilistico del Brasile continua a registrare dati di vendita negativi. Sarà fondamentale mantenere questa tendenza per iniziare il 2021 con il piede giusto.

Fiat: Argo e Mobi conquistano ottimi numeri di vendita a novembre

Considerando il periodo gennaio-novembre 2020, le immatricolazioni di nuove vetture registrate sono pari a 1.420.955 esemplari, il 30,57% in meno rispetto al 2019. Gli effetti provocati dal coronavirus sul mercato automobilistico brasiliano sono sicuramente devastanti. Se ciò non bastasse, a questo bisogna aggiungere la crisi economica.

Dando uno sguardo alla classifica delle auto più vendute in Brasile a novembre 2020, notiamo più di una sorpresa rispetto alle precedenti. Nella top 10 troviamo quattro veicoli appartenenti a Fiat Chrysler Automobiles: le Fiat Argo e Mobi e le Jeep Compass e Renegade. In particolare, la Argo ha registrato vendite pari a 8455 esemplari a novembre 2020, posizionandosi al quarto posto dopo Chevrolet Onix (14.292), Chevrolet Onix Plus (12.135) e Hyundai HB20 (9465).

Nel periodo gennaio-novembre sempre di quest’anno, invece, abbiamo 57.526 unità vendute della Fiat Argo. La Mobi, invece, si è piazzata al 10º posto con 5711 unità immatricolate (41.094 nei primi 11 mesi di quest’anno) dopo la Jeep Compass (6155 a novembre 2020 e 45.997 nel periodo gennaio-novembre).

Il Renegade, invece, si è piazzato in prima posizione con 6543 esemplari venduti sempre lo scorso mese mentre nei primi 11 mesi dell’anno corrente sono state registrate 48.988 unità. Nella top 25 delle auto più vendute in Brasile abbiamo anche la Fiat Uno in 21ª posizione con 2977 esemplari immatricolati a novembre e 19.732 nel periodo gennaio-novembre.

Per quanto riguarda le case automobilistiche in generale, grazie alle sue vetture, Fiat è riuscita a posizionarsi al terzo posto con 20.464 nuove vetture immatricolate sempre a novembre 2020 e 145.545 nei primi 11 mesi di quest’anno, dopo Chevrolet (35.127 e 266.598) e Volkswagen (31.020 e 252.636). Jeep, invece, si è collocata in quinta posizione con 12.708 e 95.308 dopo Hyundai (17.743 e 142.453).

