Ferrari SF1000: la replica è stata venduta per 1,27 milioni di euro

Una replica della Ferrari SF1000 di Formula 1 con livrea rosso bordeaux, utilizzata durante il 1000º Gran Premio di F1 da Ferrari all’inizio di quest’anno, è stata venduta all’asta da RM Sotheby’s assieme a vari cimeli. L’auto in questione è una replica fedele della monoposto reale ed è stata firmata persino da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Una seconda replica identica sarà esposta presso il Museo Ferrari di Maranello.

L’asta si è svolta esclusivamente online dal 7 al 14 dicembre 2020 in concomitanza con il Gran Premio di Abu Dhabi, il 17º e ultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Altre chicche messe in palio includono tuta e guanti autentici firmati dai due piloti della Scuderia Ferrari dello stesso colore della monoposto e due parti dell’alettone posteriore di una SF1000 autografati sempre da Leclerc e Vettel. Inoltre, sono stati messi all’asta anche la tuta e i guanti utilizzati da Mick Schumacher nel weekend di gara del Mugello quando ha guidato la F2004 di suo padre.

Ferrari SF1000: RM Sotheby’s è riuscita a raccogliere 1,7 milioni di euro dall’asta online

Ultimo ma non meno importante, sono stati proposti due pacchetti Scuderia Ferrari Formula 1 Experience ciascuno per due persone che avranno la possibilità di partecipare a un Gran Premio a scelta in Europa o ad Abu Dhabi della prossima stagione più tre esclusive esperienze in Scuderia Ferrari dove altre due persone potranno trascorrere due giorni presso la sede della casa automobilistica modenese.

In collaborazione con Ferrari, la famosa casa d’aste è riuscita a raccogliere l’incredibile cifra di 1,7 milioni di euro da soli 16 lotti durante la sua asta Online Only: Once in a Millennium. Tutti i prodotti messi all’asta da RM Sotheby’s hanno rappresentato un’opportunità unica per gli appassionati di Ferrari e della Formula 1 e sicuramente la showcar Ferrari SF1000 ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico.

L’intero lotto, raro e desiderabile, aveva una stima di 200.000 euro ma soltanto la vettura è stata venduta all’incredibile cifra di 1.272.000 euro. La tuta da corsa firmata da Mick Schumacher è stata venduta per 45.600 euro mentre quella firmata da Sebastian Vettel per 36.000 euro. I guanti firmati sempre da quest’ultimo sono stati venduti per 12.600 euro mentre quelli firmati da Charles Leclerc a 12.000 euro.

I due pacchetti Behind the Scenes Grand Prix Race Experiences sono stati venduti a 42.000 euro ciascuno mentre le repliche dei caschi da corsa di Leclerc e Vettel a 31.200 euro. Le due parti dell’alettone posteriore della replica della Ferrari SF1000, sempre firmate, sono state vendute rispettivamente a 27.000 e 26.400 euro mentre i guanti da corsa autografati da Mick Schumacher a 5640 euro.

Infine, i tre pacchetti 2021 Formula 1 Grand Prix Race Experiences presso Ferrari Gestione Sportiva sono stati venduti, rispettivamente, a 12.000 euro, 10.800 euro e 10.800 euro.

