Jeep Compass 2022 si mostra per la prima volta dal vivo

Jeep ha recentemente presentato il nuovo restyling di metà carriera della Jeep Compass in occasione del Salone di Guangzhou, in Cina. Il model year 2022 del SUV compatto porta con sé diverse tecnologie presenti sui modelli più esclusivi del brand, oltre ad alcune modifiche estetiche sia interne che esterne.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto spia di un prototipo della versione cinese della Compass 2022 (con il nome in codice M4) avvistato per le strade di Metro Detroit. Inoltre, questi scatti ci mostrano per la prima volta dal vivo la Compass restyling.

Jeep Compass 2022: la versione cinese si mostra in alcuni scatti catturati a Detroit

Il nuovo frontale aggiornato conferisce al veicolo un aspetto molto più ricco. La griglia è caratterizzata da una struttura più complessa e una nuova telecamera a 360° situata al centro, fra le sette barre, che consente di monitorare e riprendere ciò che avviene frontalmente. Possiamo anche apprezzare il nuovo design sempre della griglia ispirato a quello presente su Wagoneer e Grand Wagoneer 2022. Tuttavia, questo layout sarà probabilmente adottato sul resto della gamma Jeep.

La nuova Jeep Compass dispone, inoltre, di fari a LED rivisti che saranno di serie su tutta la gamma. Questi sono caratterizzati da luci di marcia diurna a LED e nuovi fendinebbia sempre a LED alloggiati in un cruscotto completamente rinnovato che sembra più aggressivo rispetto al modello precedente.

Sotto il cofano, la Compass 2022 dispone di un motore a quattro cilindri turbo da 1.3 litri preso dal Renegade con tecnologia Engine Start/Stop (ESS). Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 177 CV e 210 nm di coppia massima.

Il nuovo powertrain offre molta più potenza del vecchio Tigershark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri. La versione americana della Jeep Compass 2022 dovrebbe entrare in produzione nello stabilimento di Toluca (in Messico) verso la metà del 2021.

