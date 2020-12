Ferrari Purosangue: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Una delle auto più attese nei prossimi mesi è sicuramente il Ferrari Purosangue. Si tratta del primo SUV realizzato dalla casa automobilistica modenese. Contrariamente a quanto è accaduto con altri brand del settore automotive (come ad esempio Mercedes), più volte Maranello ha smentito l’arrivo di un veicolo del genere.

Molto probabilmente, però, il forte interessamento verso i SUV ha spinto i dirigenti del cavallino rampante a rivedere i piani riguardanti il lancio di un veicolo del genere che, almeno secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere il posto della GTC4Lusso uscita di produzione da qualche mese.

Ferrari Purosangue: ecco le ultime informazioni trapelate su Internet

Dopo aver lanciato la Porsche Cayenne, i product manager della casa automobilistica tedesca hanno continuato a ripetere che conservava tutta l’essenza di un’auto sportiva. Lamborghini ha colto l’occasione ancora meglio quando ha presentato l’Urus. Non saremmo di certo stupiti se Ferrari portasse sul mercato un SUV sportivo ad alte prestazioni per competere con i modelli top di gamma presenti sul mercato come ad esempio il GLS 63 di Mercedes e l’Urus di Lamborghini.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma, raggruppando tutte le varie indiscrezioni trapelate in rete, possiamo aspettarci un crossover equipaggiato da un motore V6 da circa 600 CV che dovrebbe essere proposto anche in versione mild-hybrid e persino plug-in hybrid. Inoltre, ci aspettiamo una configurazione 2+2 e un propulsore montato anteriormente.

Recentemente, Micheal Leiters – direttore tecnico di Ferrari – ha dichiarato a Top Gear che lo sviluppo della SF90 Stradale PHEV è stata una sfida ma il Ferrari Purosangue lo sarà ancor di più. Leiters ha spiegato che c’è bisogno di una certa conoscenza e vari test per soddisfare al meglio le esigenze della clientela che sceglie uno Sport Utility Vehicle.

Il dirigente sostiene che ha costruito personalmente molti SUV e crede che in Ferrari abbiano capito cosa è necessario per trasformare un veicolo del genere in una vera e propria vettura di Maranello. Infine, per quanto riguarda i prezzi, il nuovo Ferrari Purosangue dovrebbe costare attorno ai 200.000 euro.

