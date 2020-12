Fiat Chrysler: la Città di Toledo potrebbe autorizzare l’acquisto di un’area per una nuova fabbrica

L’amministrazione Kapszukiewicz continua a portare avanti la sua politica di sviluppo economico, creazione di posti di lavoro e riqualificazione di terreni industriali sottoutilizzati annunciando oggi che presenterà una legge al consiglio comunale di Toledo la prossima settimana per autorizzare un accordo di acquisto da parte di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) per la vendita e riqualificazione delle proprietà ex Textileather e MedCorp.

Se approvato dal consiglio comunale di Toledo, l’accordo consentirebbe la costruzione di una struttura di 250.000 piedi quadrati che supporterebbe la produzione di Jeep Wrangler e Jeep Gladiator nel vicino complesso di assemblaggio di Toledo di FCA. FCA intende investire 23 milioni di dollari nella nuova struttura, che sarà gestita da un fornitore che impiega circa 300 persone.

“Questa è un’altra importante vittoria per lo sviluppo economico di Toledo, che sta già beneficiando della riqualificazione dell’ex proprietà del Southwyck Shopping Center a South Toledo, del sito Overland, della proprietà Ironville e dello sviluppo di Marina Lofts Toledo”, ha detto il sindaco Wade Kapszukiewicz.

Come incentivo per l’investimento proposto da FCA, la città venderà la proprietà per $ 1. In cambio dell’incentivo sul prezzo di vendita ridotto, la città autorizzerà un finanziamento incrementale delle tasse (TIF) per la proprietà prima della vendita. Il TIF è uno strumento di finanziamento dello sviluppo economico che utilizza le nuove entrate fiscali sugli immobili derivanti da un progetto per finanziare miglioramenti pubblici.

La città di Toledo utilizzerà lo strumento di sviluppo economico per recuperare i suoi 6,8 milioni di dollari di investimento nel sito per un periodo di tempo. Nessun altro incentivo viene offerto dalla città di Toledo. Come parte dell’accordo proposto e nel tentativo di proteggere l’investimento della città nella proprietà, FCA fornirà alla città un’opzione di riacquisto condizionale.

“Diversi anni fa, Fiat Chrysler stava valutando numerosi scenari su come espandere la produzione per soddisfare la crescente domanda globale dell’iconica Jeep Wrangler. C’era incertezza sul futuro della produzione del modello a causa della limitata capacità di espandere il Complesso dell’Assemblea di Toledo in gran parte senza sbocco sul mare.

Nel tentativo di mantenere la forza lavoro esistente della struttura e la produzione della Jeep Wrangler, che è stata prodotta solo a Toledo, la città ha collaborato in modo proattivo con i suoi partner per lo sviluppo economico, tra cui JobsOhio, per riqualificare le proprietà con persiane Textileather e MedCorp in un 40- acro sito pronto per lo sviluppo “, ha detto il sindaco.

“In definitiva, siamo riusciti a realizzare i nostri obiettivi di conservazione e siamo molto lieti di annunciare oggi che i nostri sforzi proattivi stanno dando i loro frutti sotto forma di nuovi posti di lavoro e investimenti privati ​​per la nostra comunità. Questi lavori sono necessari ora più che mai mentre ci riprendiamo dalla pandemia “.

