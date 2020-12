Carlos Sainz è già a Maranello: impressioni da primo giorno di scuola!

Carlos Sainz ha già vissuto la sua prima giornata in Ferrari. Non si vuole perdere altro tempo a Maranello, tanto che il madrileno è già apparso durante la conferenza trasmessa in streaming che ha di fatto sostituito la tradizionale cena di Natale con la stampa specializzata.

Dallo scorso maggio, ovvero da quando Carlos Sainz è stato ufficializzato come nuovo pilota della Scuderia in sostituzione di Sebastian Vettel, sono già trascorsi sette mesi. Ma ora è un pilota Ferrari a tutti gli effetti, presente accanto a Mattia Binotto e Charles Leclerc. Il figlio d’arte avrà anche la possibilità di debuttare prestissimo al volante della SF71H del 2018 sul tracciato di Fiorano, una possibilità molto importante visto che gli è stato negato il test per giovani piloti di Abu Dhabi concesso invece a Fernando Alonso.

Prima presa di contatto

Il primo contatto con la Scuderia è sempre un momento emozionante per tutti i piloti. Sainz ha subito voluto ringraziare Binotto per l’opportunità: “voglio ringraziare Mattia che mi ha fatto subito sentire a casa, sin dal primo momento. Per me si tratta di un giorno davvero speciale. Sono pronto a lavorare, e oggi ho iniziato a conoscere le persone con cui lavorerò la prossima stagione. Non sono molto bravo a ricordare i nomi, è un aspetto su cui dovrò lavorare perché sono tanti quelli che devo memorizzare! Devo mettermi sotto anche con l’italiano, è trascorso un po’ di tempo dalla mia esperienza in Toro Rosso, ma ho tempo fino a marzo per migliorare. Sono contento di poter iniziare a lavorare con Charles, un ragazzo con un talento incredibile, e credo che spingendo insieme nella stessa direzione riusciremo a far crescere la squadra”.

Cambia quindi la posizione di Charles Leclerc che si ritrova ad essere il leader del team, sebbene Binotto abbia già sottolineato che non esisteranno gerarchie o ordini di squadra (almeno fino a quando saranno definite le forze in gioco). Lo stesso Leclerc ha voluto dare il benvenuto a Carlos: “la stagione appena conclusa non è stata facile visto che in pista abbiamo dato assolutamente tutto per provare a migliorare il progetto 2020. Ora stiamo lavorando sodo in visa del 2021, ci sono delle novità positive e sono ottimista in vista della prossima stagione. Come sapete tutti avrò un nuovo compagno di squadra, Carlos, e sono contento di poterlo finalmente vedere in rosso: ci tenevo ad essere presente nel suo primo giorno a Maranello! Con Carlos ci spingeremo in pista a vicenda, è un ragazzo con tantissimo talento e lavoreremo fianco a fianco nell’interesse della Ferrari”.

Sedile già fatto

Nel frattempo Sainz ha già fatto il sedile trascorrendo qualche ora presso gli stabilimenti della Scuderia di Maranello. “Ho avuto i miei primi incontri, la mia prima visita in fabbrica, è stata una giornata emozionante. Davvero non vedo l’ora che arrivi il 2021. Grazie a tutti per l’accoglienza”, ha quindi aggiunto Sainz.

Per lui, visti i test pre stagionali ridotti all’osso, ci sarà la possibilità di prendere confidenza al simulatore: “non è come essere in una vera macchina, ma potrà conoscere il volante, le strategie e le procedure. Gli ingegneri gli parleranno alla radio. La cosa più importante è che impari tutto questo e che conosca le varie mappature. Il simulatore sarà molto importante per renderlo pronto una volta che scenderà davvero in pista. Ci fidiamo di Carlos, è un pilota forte e in grado di adattarsi”, ha spiegato Binotto.

