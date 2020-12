Fiat Strada: tempi di attesa di 90 giorni per tutte le versioni in Brasile

La nuova Fiat Strada è stata uno dei lanci automobilistici più attesi del 2020 in Brasile, tanto che quando è stata presentata a giugno, non è passato molto tempo prima che diventasse il modello più venduto nell’importante mercato latino americano.

E se nelle prime settimane di vendita i futuri proprietari del pickup hanno dovuto attendere 60 giorni per il loro Fiat Strada, a dicembre i tempi per ricevere la propria vettura sono addirittura aumentati, arrivando ora fino a 90 giorni, questo vale per tutte le versioni.

Inizialmente, solo le configurazioni più complete del pick-up Fiat Strada come il Volcano Double Cabin, hanno registrato qualche difficoltà con i tempi di consegna. Ma, con la crescente domanda anche per altre versioni, qualsiasi opzione impiega ormai dai 60 ai 90 giorni per raggiungere il proprietario, secondo quanto dichiarato dai concessionari.

I tempi di attesa dopo il lancio di un’auto sono sempre un’arma a doppio taglio per il marchio. Da un lato, può essere molto positivo per il marketing, dopotutto valorizza il prodotto e mostra una forte domanda. D’altra parte, può lasciare alcuni clienti frustrati e indurre molti che vogliono e persino hanno bisogno del prodotto a rinunciare all’acquisto e cercare un concorrente.

Tuttavia, la nuova Fiat Strada ha il privilegio di non avere praticamente concorrenti diretti, almeno non così rinnovata come è. E la Fiat sapeva benissimo come sfruttare ancora di più questo scenario.

