Nuova Alfa Romeo Tonale: la futura generazione convincerà su tutti i fronti

Nonostante sia in arrivo il restyling dell’attuale generazione tra i fan di Alfa Romeo si parla già di una nuova Alfa Romeo Tonale intesa come futura generazione dell’attuale modello arrivato sul mercato nel 2022. Si dice che questo modello potrebbe arrivare prima del previsto e cioè tra il 2028 e il 2029. La vettura sarà realizzata quasi certamente su piattaforma STLA Medium e probabilmente l’Italia sarà ancora la sua casa.

Il biscione non vuole e non può assolutamente sbagliare con la nuova Alfa Romeo Tonale

La nuova Alfa Romeo Tonale avrà uno stile molto diverso dal modello attuale e a quanto pare avrà uno stile più accattivante e sportivo proprio come piace ai fan del biscione. Secondo le ultime informazioni in nostro possesso le dimensioni rimarranno sostanzialmente invariate o potrebbero aumentare leggermente. Attualmente non è chiaro in quale impianto sarà prodotta questa nuova versione.

Riguardo al design, vari render online ipotizzano diversi stili per la Tonale del 2028, sebbene il design definitivo potrebbe differire significativamente da questi concept. Una cosa però sembra certa ed è che il biscione con questo modello cercherà di stupire su tutti i fronti dando ai suoi clienti quello che desiderano. L’obiettivo sarà quello di portare sul mercato una vettura che non sia solo al passo coi tempi ma che soddisfi i bisogni e le esigenze di un gran numero di clienti nel mondo. Infatti si tratterà di una vettura globale che la casa milanese proverà a vendere in tutto il mondo come del resto ogni nuova auto della sua gamma che vedremo da qui al 2030.

Una delle principali novità per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Tonale sarà l’introduzione di versioni completamente elettriche, colmando una lacuna rispetto alla generazione attuale lanciata nel 2022. È prevista anche una gamma di versioni ibride, considerando la strategia di Alfa Romeo fino al 2035 di mantenere versioni termiche. Un’altra innovazione sarà l’introduzione di una versione di alto livello Quadrifoglio.

Per quanto riguarda i prezzi della nuova Alfa Romeo Tonale, non ci sono ancora dettagli definitivi, ma si prevede che le versioni elettriche saranno le più costose, insieme alla Quadrifoglio, di cui non è ancora chiaro se sarà esclusivamente elettrica o ibrida. Ulteriori dettagli, inclusi i prezzi e le specifiche precise, saranno rivelati con il nuovo piano industriale di Alfa Romeo sotto la guida del CEO di Stellantis, Antonio Filosa.