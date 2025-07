Ferrari, la prima vittoria nella Formula 1: la leggenda cominciò a Silverstone

Il 14 luglio 1951 rappresenta una data fondamentale nella storia della Formula 1 e del motorsport italiano. In quella giornata, sul leggendario tracciato di Silverstone, in Inghilterra, la Scuderia Ferrari ottenne la sua prima vittoria assoluta nel Campionato del Mondo di Formula 1.

Questa data non può che essere ricordata come l’inizio della leggenda di una scuderia, un brand, un nome che non lascerà mai più, non solo le corse, ma l’immaginario delle auto ad altissime prestazioni.

Al volante della Ferrari 375 F1, quel giorno, c’era l’argentino José Froilán González, che riuscì nell’impresa di battere la potente Alfa Romeo, fino ad allora regina incontrastata della massima categoria. Questo successo segnò l’inizio di una nuova era per la scuderia modenese e per il suo visionario fondatore, Enzo Ferrari, già figura di spicco nell’ambiente delle corse sin dagli anni Venti.

Dopo una lunga e proficua collaborazione con l’Alfa Romeo, Ferrari aveva deciso di intraprendere un percorso indipendente, dando vita a un progetto ambizioso che puntava al vertice del motorsport internazionale. La stagione 1950 fu il debutto ufficiale della Ferrari nel neonato Mondiale di Formula 1. Pur mostrando buone potenzialità, la 125 F1 non riuscì a imporsi nei confronti delle avversarie. Ma già nel 1951, grazie all’arrivo della nuova 375 F1, equipaggiata con un possente motore V12, le prospettive cambiarono radicalmente.

A Silverstone, González mise in scena una prestazione eccezionale, sfidando leggende del calibro di Juan Manuel Fangio e Luigi Villoresi. Il pilota sudamericano guidò con tenacia, talento e strategia, portando la Ferrari al traguardo con oltre 50 secondi di vantaggio sul rivale argentino della Alfa. Quella vittoria, attesa e sofferta, segnò la prima affermazione della Ferrari in F1.

Il successo di González fu più di una semplice vittoria. Questo evento di grande gioia per il tempo, fu il trampolino per qualcosa che nessuno avrebbe potuto prevedere. La vittoria consacrò la Scuderia Ferrari come una realtà competitiva e destinata a dominare nel panorama delle corse. Per il pilota, invece, fu l’apice di una carriera brillante e un sigillo indelebile nella storia del Cavallino Rampante.