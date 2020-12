Ferrari SF90 Spider: la nuova scoperta si mostra dal vivo in un video

La Ferrari SF90 Spider è conosciuta sul mercato perché è attualmente la scoperta più potente realizzata dalla casa automobilistica modenese. Proprio come la versione Stradale, la Spider è equipaggiata da un gruppo propulsore ibrido plug-in composto da un motore V8 biturbo da 4 litri e tre powertrain elettrici.

Due di questi ultimi alimentano le ruote anteriori mentre la terza unità supporta l’otto cilindri ogni qualvolta è necessario. In totale, la SF90 Spider produce 1000 CV di potenza e 800 nm di coppia massima, sufficienti per posizionarsi allo stesso livello della SF90 Stradale.

Ferrari SF90 Spider: ecco il primo avvistamento dell’ultima scoperta di Maranello

Lo storico brand italiano afferma che la decappottabile impiega soli 2,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. A parte le prestazioni, la Spider stupisce anche per il suo aspetto estetico.

Prima della sua introduzione, sembrava che Ferrari stesse perdendo un po’ di terreno rispetto alle principali avversarie Lamborghini e McLaren. Tuttavia, la SF90 è giunta quasi per ricordare chi comanda il mercato.

Nonostante sia stata rivelata il mese scorso, le prime consegne della Spider non sono programmate prima del secondo trimestre del 2021. Anche se abbiamo già apprezzato tutta la sua bellezza nelle foto ufficiali, avvistare un prototipo su strada dal vivo è ancora un evento molto raro.

In fondo all’articolo, però, trovate uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dal noto leaker Varryx che ci mostra una bellissima Ferrari SF90 Spider dipinta di giallo e soprattutto senza alcun camuffamento. Anche se non possiamo apprezzare le vere prestazioni della scoperta di Maranello, possiamo vedere come viaggia con i suoi 25 km di autonomia in modalità full electric.

