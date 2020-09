Novità Alfa Romeo, Ferrari Omologata, fusione FCA-PSA: le migliori notizie della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per l’ultimo appuntamento del mese di settembre con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 21 ad oggi domenica 27 settembre, abbiamo registrato l’arrivo di un gran numero di notizie legate al mondo Alfa Romeo e, più in generale, all’intero settore delle quattro ruote italiano.

Per Alfa Romeo si è parlato in particolare del futuro. La casa italiana si prepara a vivere un 2021 davvero importantissimo con l’arrivo dei restyling di Giulia e Stelvio e il debutto ufficiale del Tonale. Il prossimo anno, inoltre, potrebbe esserci anche il debutto, in anteprima ed in versione concept car, del B-SUV destinato a diventare il nuovo riferimento della gamma Alfa Romeo.

Da segnalare, in questi giorni, anche la presentazione della nuova one-off Ferrari Omologata, un progetto inedito derivato dalla base della 812 Superfast e che può contare sulla potenza del motore V12 della casa di Maranello. Da notare anche il primo video ufficiale della nuova Portofino M presentata la scorsa settimana.

In casa Maserati, invece, si guarda al futuro con il sempre più vicino debutto del Maserati Grecale, nuovo D-SUV della casa. Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, nel futuro di Maserati potrebbe non esserci più spazio per la Ghibli. Al momento, infatti, il Tridente non ha in programma il lancio di una nuova generazione del suo modello, recentemente aggiornamento con la versione Hybrid.

Nel frattempo, inoltre, si continua a parlare della fusione tra FCA e PSA. In questi giorni ci sono stati diversi sviluppi sull’argomento con le due aziende che hanno presentato le contro-proposte all’UE per ricevere quanto prima l’ok definitivo alla fusione. Al centro della questione c’è il business dei veicoli commerciali.

Alfa Romeo

Alfa Romeo ha in programma due nuovi modelli per il suo futuro. Oltre al Tonale, oramai ufficializzato da tempo e pronto al debutto il prossimo anno, in arrivo c’è un inedito B-SUV. Secondo alcune indiscrezioni il progetto potrebbe essere svelato come concept car nel corso del 2021. Il lancio commerciale del progetto, invece, avverrà non prima della fine del 2022.

Se le indiscrezioni si riveleranno essere esatte, il 2021 sarà un anno cruciale per il futuro di Alfa Romeo. Nel prossimo anno, infatti, ci sarà il debutto dei restyling di Giulia e Stelvio oltre che del nuovo Tonale e la possibile presentazione della concept car che anticiperà il lancio del nuovo B-SUV.

Per quanto riguarda i dati di vendita, in questi giorni abbiamo fatto il punto della situazione sulle vendite di Giulia, Giulietta e Stelvio in Europa. I tre modelli sono in netto calo e, negli ultimi mesi, non hanno dato concreti segnali di ripresa a differenza di quanto fatto dal resto del mercato delle quattro ruote.

Le vendite ancora ridotte dei modelli Alfa Romeo comportano un nuovo ricorso alla casa integrazione per Cassino. Il mese di ottobre, infatti, inizierà con un nuovo stop per la produzione a cui potrebbero seguire ulteriori fermate produttive nel corso dell’autunno. FCA ricorrerà alla cassa Covid per questo stop.

Nel frattempo, la nuova BMW M3 Competition prova a sfidare l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in quella che si prospetta una battaglia di altissimo livello tra due berline sportive realizzate per soddisfare le esigenze degli appassionati.

La scorsa settimana si è tenuto l‘evento Stelvio Cup che, anche quest’anno, è stato un grande successo. Per maggiori dettagli sull’evento in questione è possibile dare un’occhiata a quest’articolo pubblicato ad inizio settimana.

In tema di render, in questi giorni registriamo l’arrivo di un nuovo progetto digitale dedicato al mondo Alfa Romeo. In particolare, il nuovo render immagina una versione futura dell’Alfa Romeo 6C, un progetto che poteva nascere in parallelo alla Maserati MC20. Il progetto, successivamente, si mostra anche in varianti ancora più sportive come GTAm GT3.

Per quanto riguarda la Formula 1, in questi giorni registriamo nuove dichiarazioni di Raikkonen e Giovinazzi. I piloti di Alfa Romeo sono pronti al prossimo appuntamento del campionato mondiale e sperano di ottenere prestazioni migliori.

Fiat

La principale novità della gamma Fiat di questo 2020 è, senza dubbio, la nuova Fiat 500 elettrica. In questi giorno sono emersi nuovi dettagli in merito al prezzo della versione base della 500 a zero emissioni che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso delle prossime settimane, probabilmente già ad ottobre.

In attesa del debutto ufficiale, atteso nel corso delle prossime settimane, in questi giorni arrivano nuove foto spia della nuova Fiat Tipo Cross, modello che andrà ad espandere la gamma del marchio italiano con una variante inedita dalle grandi potenzialità.

La gamma Fiat si prepara a ricevere diverse novità nel corso del prossimo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, il brand torinese potrà contare ben presto sulla 500X Hybrid e sulla 500L My 2021. Il crossover ricevere la variante mild hybrid mentre la monovolume un aggiornamento che andrà a rinnovare la gamma.

Per quanto riguarda i dati di vendita, invece, in questi giorni abbiamo analizzato le vendite dei modelli Fiat in Europa. I dati ufficiali confermano gli ottimi risultati di Panda e 500 ma, soprattutto, evidenziano le vendite record del Ducato.

Da notare che la nuova Panda Hybrid è stata trasformata in una versione a metano elettrificata. I primi test su questa soluzione after market confermano una notevole riduzione dei consumi e, quindi, un calo dei costi di gestione della vettura.

Nel frattempo, in Brasile, continua il successo commerciale del Fiat Strada. Il pick-up, a distanza di alcuni mesi dal lancio, continua ad ottenere ottimi riscontri di vendita. Secondo le prime stime, lo Strada dovrebbe essere il modello più venduto in Brasile anche nel corso del mese di settembre.

Ferrari

Ferrari continua a testare i prototipi dei nuovi modelli in arrivo nel corso del prossimo futuro. In questi giorni, a conferma di quanto detto, sono apparse in rete nuove foto spia di un prototipo di una futura ibrida che andrà ad arricchire la gamma della casa di Maranello nel corso dei prossimi mesi.

A distanza di alcuni giorni dalla presentazione, avvenuta la scorsa settimana, Ferrari ha rilasciato il primo video ufficiale della nuova Ferrari Portofino M, un aggiornamento della supercar di Maranello che diventa ancora più potente, grazie alla possibilità di sfruttare il motore della Roma.

In questi giorni è stata presentata ufficialmente la nuova Ferrari Omologata. Si tratta della nuova one-off derivata dalla 812 Superfast e dotata del motore V12 in grado di garantire prestazioni di livello assoluto.

Segnaliamo, per quanto riguarda le news relative a casa Ferrari, una particolare drag race che vede sfidarsi LaFerrari e una Ferrari 488 Pista Spider, due dei modelli più apprezzati in assoluto per quanto riguarda la casa di Maranello degli ultimi anni. Da segnalare anche un video dedicato al sound della 488 Speciale.

Da notare, inoltre, che un esemplare di Ferrari Roma sarà protagonista di un’asta benefica sul finire del mese di ottobre. L’esemplare in questione è dotato di colorazione Bianco Italia. Il ricavato della vendita del modello verrà devoluto a Save the Children.

Per quanto riguarda la Formula 1, in questi giorni arrivano alcune dichiarazioni di Stefano Domenicali sullo stato attuale di Ferrari. Secondo Domenicali, che conosce molto bene le dinamiche interne di Maranello, al momento Binotto ha solo bisogno di tempo per sviluppare il team e migliorare le performance.

Da segnalare anche nuove dichiarazioni di Leclerc in vista del nuovo appuntamento del campionato di Formula 1 in cui la Ferrari cercherà di invertire la tendenza negativa delle ultime gare ottenendo buoni risultati.

Maserati

Uno dei progetti più importanti del futuro di Maserati è, senza dubbio, l’ancora inedito Maserati Grecale. Il nuovo SUV sarà l’entry level della gamma del Tridente e debutterà soltanto nel corso del 2021. Il progetto, in questi giorni, viene anticipato da un nuovo render che prova ad anticiparne il design.

Tra i progetti futuri di Maserati ci sono tante novità. Secondo le prime informazioni, in ogni caso, nel futuro del Tridente non c’è spazio per la Ghibli. La vettura non dovrebbe ricevere alcuna nuova generazione con la nuova Quattroporte che sostituirà le attuali Ghibli e Quattroporte nel corso dei prossimi anni.

Nel futuro di Maserati non c’è solo l’elettrificazione, elemento che contraddistinguerà tutta la gamma. La casa del Tridente punta fortissimo sulla tecnologia e sul miglioramento dei servizi di bordo delle sue vetture.

In questi giorni è arrivato l’annuncio ufficiale in merito alla partnership globale tra Maserati e TomTom. La casa italiana ha scelto TomTom per la fornitura dei servizi di navigazione che saranno integrati nel nuovo sistema di infotainment MIA in arrivo su tutta la gamma attuale e sui nuovi modelli che Maserati lancerà in futuro.

Jeep

Il prossimo anno Jeep raggiungerà gli 80 anni di storia. In questi giorni, il marchio americano ha confermato che quest’importante traguardo sarà celebrato con diverse iniziative. Per quanto il mercato EMEA, inoltre, è previsto il lancio di alcune serie speciali che arriveranno tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Negli USA, intanto, Jeep lancia una nuova iniziativa. Per i nuovi clienti che acquisteranno un modello della gamma, infatti, sono previsti tre anni di manutenzione gratuita. Tra le news della settimana per quanto riguarda Jeep segnaliamo anche una drag race tra l’ammiraglia sportiva Jeep Grand Cherokee Trackhawk e la Tesla Model Y, una sfida che vede contrapposte due vetture completamente differenti tra loro.

FCA

Anche questa settimana si continua a parlare della fusione tra FCA e PSA che porterà alla nascita del gruppo Stellantis entro la fine del primo trimestre del 2021. Dopo il nuovo accordo sul dividendo, in questi giorni PSA ha riacquistato alcune azioni dalla cinese DongFeng registrando un nuovo passo in avanti per il completamento dell’operazione.

Da notare che la fusione tra PSA e FCA riceve l’ok anche di altre autorità internazionali in questi giorni. Sul finire della settimane, FCA e PSA hanno presentato all’UE le contro-proposte per ricevere l’ok alla fusione. Secondo le prime indiscrezioni, tali proposte dovrebbero riguardare il settore dei veicoli commerciali. A beneficiare di queste proposte potrebbe essere Toyota che PSA potrebbe favorire garantendo un aumento di produzione.

Pur senza fare alcun riferimento al futuro del gruppo Stellantis, l’attuale CEO di PSA Carlos Tavares, che sarà il futuro CEO di Stellantis, ha anticipato di prevedere diversi licenziamenti per il futuro del settore automotive e che sarà necessario intervenire quanto prima.

Nel frattempo, grazie agli investimenti del “Piano Italia” ed al conseguente arrivo di nuovi modelli, dopo oltre 10 anni si interrompe il ricorso agli ammortizzatori sociali per Mirafiori e Grugliasco. Almeno sino alla fine del 2020, i due stabilimenti del gruppo FCA che costituiscono il “polo torinese” dell’azienda lavoreranno a pieno regime. Per Mirafiori è prevista l’assunzione anche di lavoratori a tempo determinato.

Per garantire un futuro stabile e senza problemi per i lavoratori del polo torinese di FCA sarà fondamentale il successo dei nuovi progetti. In particolare, il futuro di Mirafiori è legato a doppio filo al successo della nuova Fiat 500 elettrica che registrerà una salita produttiva a partire dal prossimo mese di novembre. Nel frattempo, anche lo stabilimento di Termoli punta a raggiungere la piena produzione nel corso del prossimo futuro grazie ai progetti previsti dal Piano Italia.

Problemi per la divisione americana di FCA. In questi giorni, infatti, arriva la conferma di un problema con i pannelli delle porte di alcuni modelli di Chrysler e Dodge. Tali pannelli, infatti, tendono a deformarsi ed FCA dovrà correre ai ripari oltre a pagare i danni ai suoi clienti. Da notare, intanto, che FCA si prepara a chiudere uno dei suoi stabilimenti nordamericani per tre settimane. Lo stabilimento di Belvidere ottiene un importante riconoscimento.

Novità in arrivo per la Lancia Ypsilon. Dopo il debutto della versione Hybrid avvenuto nella prima parte dell’anno, la city car del marchio Lancia si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento. In questi giorni sono arrivate le prime foto spia del restyling della Ypsilon.

Sempre in tema Lancia, segnaliamo che un bellissimo esemplare di Lancia Delte S4 Integrale è in vendita ad un prezzo in linea con quello che è il valore di un modello che continua ad essere al centro delle attenzioni dei collezionisti di tutto il mondo.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano

