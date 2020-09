Alfa Romeo Stelvio Cup: grande successo per l’evento

Si è conclusa ieri la quarta edizione dell’Alfa Romeo Stelvio Cup, l’evento che ha visto il calore e la partecipazione di sessanta equipaggi targati Alfa Romeo. L’edizione 2020 di questa ormai celebre manifestazione ha regalato grandi emozioni sin dal primo giorno: ritrovo presso l’Adria International Raceway. Anche nell’edizione 2020, le rinnovate Giulia e Stelvio Quadrifoglio rappresentano lo showcase dell’eccellenza Alfa Romeo ed esprimono ancor di più performance, DNA vincente e stile inconfondibilmente italiano.

Si è conclusa ieri la quarta edizione dell’Alfa Romeo Stelvio Cup

Presso l’Adria International Raceway, hanno avuto luogo coinvolgenti test drive a bordo di Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Il giorno seguente, il gruppo che ha partecipato all’Alfa Romeo Stelvio Cup ha raggiunto prima Montalcino e poi Saturnia. In quei luoghi i partecipanti hanno potuto apprezzare l’impareggiabile dinamica di guida di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, e tutta la potenza delle versioni Quadrifoglio, equipaggiate con il poderoso 2.9 V6 Bi-Turbo da 510 cavalli. Da sempre, del resto, a bordo di ogni vettura del Biscione è possibile ritrovare il meglio della tecnologia applicata al prezioso patrimonio tecnico e alle ineguagliabili emozioni di guida che contraddistinguono ogni creazione del marchio.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio Cup: si conclude l’evento ricco di passione e avventura

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI