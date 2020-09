Lo stabilimento Fiat Chrysler di Belvidere porta a casa il premio JD Power

È stata una giornata importante per gli stabilimenti di assemblaggio di Fiat Chrysler a Belvidere, che ha visto la partecipazione di alcuni alti dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles che hanno fatto tappa a Boone County. Il management di FCA ha consegnato ai lavoratori del Belvidere il JD Power Bronze Award. L’indagine annuale di JD Power classifica la qualità di tutti gli impianti presenti negli Stati Uniti.

Il management di Fiat Chrysler ha consegnato ai lavoratori del Belvidere il JD Power Bronze Award

Lo stabilimento Fiat Chrysler di Belvidere si è classificato 2 ° su 46 stabilimenti in bronzo negli Stati Uniti, terzo su 75 stabilimenti in Nord America e 11 ° su 138 stabilimenti nel mondo. Si tratta dunque di un’ottima notizia per lo stabilimento Fiat Chrysler di Belvidere che ha ottenuto questo prestigioso risultato confermandosi come una delle migliori fabbriche del gruppo italo americano a livello globale.

