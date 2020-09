PSA riacquista 10 milioni di azioni proprie da Dongfeng Motor

Fiat Chrysler Automobiles informa che Groupe PSA ha annunciato oggi che sta riacquistando 10 milioni di azioni ordinarie di Peugeot SA (” Azioni PSA “) da Dongfeng Motor Group (” DFG “) per un importo di 163,85 milioni di euro. Le Azioni PSA acquisite, che rappresentano circa l’1,10 per cento del capitale sociale di Peugeot SA, saranno annullate dopo il regolamento dell’operazione (che avrà luogo il 25 settembre 2020).

Inoltre, previa approvazione finale da parte del Consiglio di DFG, Groupe PSA e DFG hanno concordato di modificare l’Accordo di riacquisto di azioni in vigore tra loro per prevedere che i restanti 20,7 milioni di Azioni del gruppo francese da vendere ai sensi dell’Accordo di riacquisto di azioni saranno venduti da DFG a Groupe PSA entro il 31 dicembre 2020 o, se non ceduta alla società transalpina entro tale data, a terzi entro la fine del 2022. Fiat Chrysler Automobiles sta fornendo queste informazioni in relazione alla proposta combinazione di FCA e Groupe PSA annunciata il 18 dicembre 2019.

Tali azioni sono state acquistate fuori mercato ad un prezzo unitario di 16.38 euro, escluse le spese, nell’ambito dell’accordo di fusione siglato alla fine dello scorso anno con il consorzio Fiat Chrysler, che darà luogo alla società Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Vendite Alfa Romeo, Ferrari Portofino M, Maserati Grecale, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI