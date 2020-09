Jeep celebrerà gli 80 anni del marchio con alcune serie speciali

La gamma Jeep ha ricevuto diverse novità in questi ultimi mesi. L’avvio del programma di elettrificazione con il debutto delle prime plug-in 4xe (Compass, Renegade e più recentemente Wrangler) rappresenta l’impegno del brand verso il futuro. Nel frattempo, il marchio americano si prepara a celebrare un importante traguardo.

Nel corso del 2021, infatti, Jeep compierà 80 anni. Il traguardo sarà celebrato con diversi eventi che, a partire da gennaio, permetteranno a tutti gli appassionati di scoprire, o riscoprire, la storia del brand. Nel frattempo, per l’area EMEA, Jeep prepara anche delle nuove serie speciali dei modelli in gamma che andranno a celebrare al meglio il compleanno del brand.

Arrivano le serie speciali 80th Anniversary per celebrare il compleanno di Jeep

Le nuove serie speciali in arrivo da Jeep si chiameranno 80th Anniversary e verranno commercializzate, esclusivamente nella regione EMEA, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Queste serie speciali saranno disponibili con una dotazione di serie molto ricca e tanti elementi esclusivi che andranno a personalizzare, all’interno ed all’esterno, le vetture.

Da notare, inoltre, che le nuove Jeep 80th Anniversary saranno disponibili sia in versione ibrida plug-in (almeno per quanto riguarda i modelli dotati di tali varianti) che con motorizzazioni termiche. Non mancherà, inoltre, la trazione integrale 4×4, vero e proprio simbolo del brand americano. I clienti, quindi, potranno scegliere la versione più in linea con le proprie esigenze delle nuove serie speciali 80th Anniversary.

Per il momento, Jeep non ha ancora diffuso ulteriori dettagli in merito alle nuove serie speciali 80th Anniversary. Il brand ha confermato che ulteriori dettagli verranno rivelati al momento del lancio di queste edizioni esclusive. Sarà, quindi, necessario attendere le ultime settimane del 2020 per scoprire qualche dettaglio in più in merito ai nuovi progetti. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle nuove serie speciali che Jeep presenterà per celebrare i suoi 80 anni.

