Alfa Romeo Junior conquista il mercato con la gamma più versatile della sua categoria

In un’offerta di SUV premium caratterizzata da cataloghi monolitici con poche opzioni di allestimenti e motori, Alfa Romeo Junior si distingue per offrire una delle gamme più diversificate della sua categoria. La sua gamma di versioni include opzioni per gli amanti dell’off-road, con la Junior Ibrida Q4; per chi cerca sportività e prestazioni, con l’Elettrica Veloce da 280 CV; oltre a motori pensati per godere di tutto il DNA dinamico del “Biscione” nell’uso quotidiano, come Ibrida ed Elettrica. Tutte condividono un abitacolo spazioso e confortevole e un bagagliaio da 400 litri, il più grande del segmento.

Esteticamente, Alfa Romeo Junior si distingue per il suo spettacolare design esterno, che incorpora elementi di SUV, auto sportive e coupé. A prima vista, irradia eleganza e sportività. Il suo stile è iconico, con linee fluide e una griglia che cattura la tradizione dinamica del marchio. Con la sua architettura innovativa, realizza una vera e propria quadratura del cerchio: coniugando aerodinamica, efficienza e prestazioni con spazio interno, personalità distintiva e rispetto per l’ambiente.

Erede di modelli leggendari come le diverse generazioni della Giuletta e l’audace MiTo del 2008, l’Alfa Romeo Junior vanta tutto il DNA sportivo ed estetico del “Biscione”, con elementi come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale ispirato ai modelli classici del marchio, che include sia la griglia triangolare che una reinterpretazione del trilobo. I suoi tre fari a LED ai lati della griglia sono un omaggio ad auto sportive come la SZ e la Brera. Il suo nome vanta una lunga e fortunata storia all’interno del marchio, iniziata con la GT 1300 Junior del 1966.

Con Alfa Romeo Junior, il marchio offre un modello che incarna l’essenza del Biscione, con richiami estetici alla sua storia leggendaria e il ritorno a un segmento, quello delle compatte, in cui ha giocato un ruolo significativo. Inoltre, dimostra che elettrificazione, sostenibilità e spirito sportivo Alfa Romeo sono pienamente compatibili.

Nelle sue dimensioni compatte, 4.173 mm di lunghezza e 1.535 mm di altezza, l’Alfa Romeo Junior incarna tutto il DNA sportivo del marchio. Presenta il rapporto di sterzo più diretto della categoria e integra elementi come il differenziale autobloccante meccanico, i passaruota allargati con barre stabilizzatrici anteriori e posteriori esclusive, le sospensioni con taratura sportiva e un impianto frenante con caratteristiche dinamiche. Questa attenzione alle emozioni e alle sensazioni non va in contrasto con il comfort e la praticità, con nuove funzionalità che semplificano la vita di tutti i giorni, come l’Alfa Romeo Cable Organizer.

L’Alfa Romeo Junior offre interni spaziosi e confortevoli, un raggio di sterzata agile e il bagagliaio più capiente della sua categoria, con oltre 400 litri. Si distingue tanto per i dettagli e le finiture artigianali quanto per le tecnologie avanzate. È dotato delle più recenti innovazioni in termini di connettività. Presenta un’interfaccia intuitiva che consente al conducente di rimanere connesso senza distrazioni. Include un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale generativa, Chat GPT. Le sue funzionalità di assistenza alla guida garantiscono un’esperienza sicura, trasformando ogni viaggio in un’avventura piacevole.

Con la trazione integrale e la dinamica di guida del “Biscione”, l’Alfa Romeo Junior Q4 rappresenta un’alternativa unica nella sua categoria. Alimentata da un motore ibrido a 48 V che sviluppa 145 CV grazie a un motore a benzina da 1,2 litri e due motori elettrici, presenta anche sospensioni posteriori Multilink, che uniscono comfort e piacere di guida.

Progettato per deliziare i più avventurosi, il sistema AWD (All-Wheeled Drive) dell’Alfa Romeo Junior Q4 offre aderenza e trazione eccezionali su qualsiasi superficie e in qualsiasi condizione. Perfettamente adattato all’elettrificazione, è dotato della tecnologia Power Looping, che garantisce la trazione integrale anche con livelli di batteria bassi.

Oltre alle sue capacità off-road, l’Alfa Romeo Junior Q4 si distingue per il suo livello di equipaggiamento, con cerchi Legenda da 18″, fari full-LED, sistema di infotainment da 10,25″ con navigatore e impianto audio a 6 altoparlanti. In termini di tecnologia, è dotato di telecamera posteriore a 180°, guida autonoma di Livello 2 e portellone posteriore con apertura a mani libere.

Questa versione Q4 condivide la sua gamma con un’auto che si distingue per la sua filosofia apparentemente opposta: l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, con 280 CV e tutto il DNA sportivo del marchio e il piacere di guida atteso dagli “alfisti” più esigenti. Dotata di un differenziale Torsen D di quarta generazione, una novità assoluta per una vettura a trazione anteriore, la Junior Veloce brilla per le sue prestazioni sportive e l’eccellente tenuta di strada, a cui si aggiunge un’autonomia di 334 km WLTP. Capace di passare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h, questa versione si distingue anche per dettagli “racing”, come gli esclusivi cerchi aerodinamici Venti da 20″.

Alfa Romeo Junior si presenta come un SUV compatto all’avanguardia, disponibile sia in versione elettrica che ibrida, mantenendo intatto il DNA sportivo del marchio. La variante Elettrica Veloce è dotata del differenziale Torsen D di quarta generazione, che assicura una distribuzione precisa della coppia motrice alle ruote anteriori, ottimizzando la trazione in ogni condizione di guida e su qualsiasi fondo stradale. Grazie al selettore di guida DNA, il conducente può scegliere tra modalità Dynamic per prestazioni massime, Natural per un perfetto equilibrio tra comfort e reattività, e Advanced Efficiency per ridurre i consumi e massimizzare l’autonomia.

Tra le dotazioni spicca la modalità B-Mode, che intensifica la rigenerazione energetica durante le frenate. La versione Veloce monta un impianto frenante potenziato con dischi anteriori da 380 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini, mentre le sospensioni sono state specificamente tarate per una guida sportiva. A livello estetico, spiccano cerchi da 20 pollici dedicati, scudo frontale “Progresso” con il Biscione nero e dettagli interni premium, come i sedili con funzione massaggio e il portellone elettrico.

La gamma comprende anche la versione elettrica da 156 CV, con autonomia fino a 410 km e ricarica rapida dal 20% all’80% in meno di mezz’ora. Per chi preferisce l’ibrido, la Junior propone un motore da 145 CV abbinato a un sistema elettrico da 48V, capace di percorrere oltre il 50% del tragitto urbano in modalità a zero emissioni.

Le versioni speciali Intensa e Speciale arricchiscono l’offerta con dettagli esclusivi come cerchi diamantati, interni in Alcantara o pelle, finiture in oro chiaro e body kit dedicati, combinando lusso, sportività e innovazione tecnologica per un’esperienza di guida completa.