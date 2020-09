Fiat: Panda e 500 si confermano le più vendute in Europa, risultati record per il Ducato

Dopo la crisi del primo semestre del 2020, legata al lockdown in Europa, il marchio Fiat sta, lentamente, tornando ai livelli dello scorso anno e può guardare al futuro con fiducia considerando le tante novità in arrivo nei prossimi mesi.Tra luglio e agosto, infatti, il brand ha registrato vendite praticamente in linea con quelle dello scorso anno in Europa. A spingere le vendite del marchio sono state, ancora una volta, le due segmento A, la Fiat 500 e la Fiat Panda.

Vediamo come stanno andando le vendite dei singoli modelli di Fiat in Europa dopo i primi sette mesi del 2020 (i dati di agosto per i singoli modelli arriveranno solo il mese prossimo).

Panda e 500 sono le più vendute, dati record per il Ducato

A guidare le vendite di Fiat dopo i primi sette mesi del 2020 troviamo la Fiat Panda che ha totalizzato 74 mila unità vendute in Europa registrando però un calo del -38% (nello stesso periodo dello scorso anno le vendite arrivano a 119 mila unità). A luglio, invece, la Panda è tornata sui livelli del 2019 con oltre 14 mila unità vendute ed un calo dello 0.5%.

Sulla stessa linea della Panda troviamo anche la Fiat 500. La city car ha raggiunto 14,506 unità vendute in Europa nel corso del mese di luglio, con una crescita del +6.3% rispetto allo scorso anno, portandosi a 71 mila unità vendute nel 2020, con un calo del -36.6% rispetto ai dati dello scorso anno. A garantire il ritorno sui livelli dello scorso per Panda e 500 sono state le varianti Hybrid che oramai rappresentano un riferimento per le due city car.

Continua, inoltre, l’ascesa del Fiat Ducato. Il punto di riferimento della gamma di veicoli commerciali ha totalizzato 7 mila unità vendute nel corso del mese di luglio, con una crescita del +112% rispetto ai dati raccolti lo scorso anno. Nel corso dei primi sette mesi dell’anno, il Ducato ha raggiunto 31 mila unità vendute in Europa con una crescita del +20%.

Ancora sotto ai livelli dello scorso anno, invece, è la Fiat 500X. Il crossover si ferma a poco più di 6 mila unità vendute a luglio in Europa, registrando un calo del -7.8% rispetto ai dati dello scorso anno. Nel parziale annuo, la 500X si porta a 30 mila unità vendute con un calo del -47.9% rispetto ai dati raccolti nel 2019.

In attesa del restyling in arrivo nei prossimi mesi, continuano le difficoltà della Fiat Tipo. La gamma di segmento C del marchio italiano si ferma a 5 mila unità vendute nel corso del mese di luglio, con un calo del -28% rispetto ai dati del mese di luglio dello scorso anno. Nel parziale annuo, la Tipo ha venduto poco meno di 30 mila unità in Europa con un calo del -46.6%.

La Fiat 500L continua il suo processo di crescita. La monovolume ha venduto poco meno di 2 mila unità in Europa a luglio, con un calo del -17.6% rispetto allo scorso anno. Nel parziale annuo, la 500L si deve accontentare di meno di 12 mila unità vendute con un calo del -55% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo del 2019.

Tante novità in arrivo nei prossimi mesi

Il marchio Fiat si prepara a registrare diverse novità per la sua gamma nel corso dei prossimi mesi. Nel corso dell’autunno, infatti, arriveranno i restyling di Panda e Tipo con il debutto dell’inedita variante Tipo Cross che potrebbe dare un contributo considerevole alla crescita delle vendite della famiglia di segmento C.

Nelle prossime settimane, inoltre, ci sarà il debutto della gamma completa della 500 elettrica, che sfruttando gli incentivi statali in Europa potrebbe registrare volumi importanti. La city car a zero emissioni rappresenta il primo progetto di nuova generazione in arrivo per la gamma Fiat che nei prossimi anni potrà contare su diverse novità.

Tra le novità dovrebbe esserci anche un MY 2021 per la Fiat 500L, con poche novità ed una riorganizzazione della gamma in vista della fine della produzione che potrebbe arrivare il prossimo anno. Ad inizio del 2021, inoltre, dovrebbe debuttare la nuova Fiat 500X Hybrid, l’attesa variante mild hybrid del crossover che sfruttare il nuovo motore FireFly elettrificato prodotto a Termoli.

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, la gamma Fiat dovrebbe poter contare su tante novità con l’obiettivo di rilanciare le vendite in Europa. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

