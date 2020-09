Alfa Romeo: il 2021 anno cruciale con Milano e Tonale?

Il 2021 potrebbe essere un anno cruciale per il futuro di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione infatti farà debuttare sul mercato la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale, suv di segmento C che prenderà il posto di Giulietta che a dicembre dirà addio definitivamente. Entro la fine del prossimo anno inoltre è molto probabile che il Biscione faccia esordire la versione concept car del suo futuro B-SUV che si potrebbe chiamare Milano.

2021 anno cruciale per Alfa Romeo

Questi due modelli sono considerati come fondamentali per il futuro di Alfa Romeo. Infatti dal loro successo commerciale dipenderanno molte delle fortune del Biscione nei prossimi anni. Con il nuovo gruppo Stellantis infatti lo storico marchio milanese potrebbe venire rilanciato con l’arrivo di numerosi nuovi modelli.

Tuttavia diventa estremamente importante per il Biscione dimostrare che con i suoi futuri SUV compatti le vendite possono aumentare. Se Alfa Romeo Tonale debutterà sul mercato già nel 2021 per Milano si dovrà aspettare almeno un’altro anno e dunque il suo sbarco in concessionaria potrebbe avvenire verso la fine del 2022. Questo modello sarà il primo della casa milanese ad arrivare sul mercato in versione completamente elettrica.

