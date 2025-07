Stellantis richiama quasi 238.000 veicoli in Europa per rischio incendio: coinvolto il motore Puretech 1.2 turbo Gen 3

Nuova campagna di richiamo per Stellantis, che ha avviato il rientro in officina di quasi 238.000 veicoli prodotti tra il 2023 e il 2025. Il problema riguarda il motore 1.2 turbo a 3 cilindri Gen-3, evoluzione del noto 1.2 PureTech, spesso criticato per problemi di affidabilità. Nonostante l’introduzione della catena di distribuzione, uno degli aggiornamenti più significativi rispetto al passato, anche questa nuova generazione di motori presenta difetti tecnici rilevanti.

Nuovo richiamo per Stellantis: il problema riguarda il motore Puretech 1.2 turbo a 3 cilindri Gen-3

Il problema riguarda il serraggio non corretto di alcuni dadi, che potrebbe provocare una perdita di carburante nel circuito ad alta pressione, tra la pompa e il rail di iniezione del motore PureTech. In casi estremi, questa anomalia potrebbe tradursi in un rischio di incendio. Stellantis precisa che la probabilità di un incendio è “molto limitata”, ma ha comunque deciso di agire per prevenire qualsiasi incidente.

Il richiamo avviato da Stellantis riguarda un’ampia gamma di modelli distribuiti sotto diversi marchi del gruppo automobilistico. Tra i brand coinvolti figurano Peugeot, Citroën, Opel, Lancia e Jeep, ovvero alcuni dei nomi più importanti e diffusi sul mercato europeo. Le vetture interessate dal provvedimento sono equipaggiate con il motore Puretech 1.2 turbo a 3 cilindri Gen-3, disponibile sia nella configurazione a combustione interna tradizionale, quindi a benzina, sia nella versione dotata di sistema micro-ibrido, che abbina l’efficienza energetica all’assistenza elettrica per ridurre i consumi e le emissioni.

La fascia di potenza dei veicoli oggetto del richiamo è ampia e copre vari segmenti del mercato, spaziando da 100 fino a 145 cavalli, per soddisfare le esigenze di diversi tipi di clientela, dal pubblico che sceglie auto compatte per la città fino a chi predilige SUV e crossover di medie dimensioni per viaggi e percorsi misti.

I proprietari dei veicoli dotati di motore PureTech Gen 3 interessati dal richiamo riceveranno a breve una comunicazione ufficiale. Saranno invitati a recarsi nelle officine autorizzate per verificare e, se necessario, correggere il serraggio dei componenti. Stellantis ha anche attivato sezioni specifiche sui siti web dei propri marchi per facilitare la verifica del telaio e scoprire se la propria vettura è coinvolta nel richiamo. Il gruppo automobilistico ribadisce l’impegno nel rafforzare i controlli e nell’estendere le garanzie sui motori per tutelare la clientela ed evitare che si ripetano i problemi del passato.