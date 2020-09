Alfa Romeo 6C Concept: ecco due nuovi render che ci mostrano anche la versione GTAm GT3

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un interessante progetto digitale realizzato dall’artista LP Design chiamato Alfa Romeo 6C Concept che ci dà un’idea di come potrebbe essere la prossima sportiva del Biscione e che, nalla gamma di FCA, andrebbe a posizionarsi accanto alla Maserati MC20.

Nelle scorse ore, l’artista ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un ulteriore render in cui ci mostra questa volta la tre quarti posteriore della 6C Concept. Da questa immagine possiamo vedere un design da coupé molto simile a quello proposto dalla Ferrari Roma.

Alfa Romeo 6C Concept: LP Design ritorna con un nuovo render che ci mostra questa volta la tre quarti posteriore

Sulla zona inferiore del retro ci sono due terminali di scarico implementati in un diffusore. Salendo verso l’alto, abbiamo i fanali caratterizzati da tre gruppi ottici ciascuno che pure in questo caso riprendono lo stile visto sul Tonale. Oltre al logo Alfa Romeo posizionato centralmente e la targa LP Design, notiamo delle linee molto particolari.

Passando al profilo laterale, l’Alfa Romeo 6C Concept progettata da LP Design propone delle minigonne, dei passaruota leggermente larghi, dei cerchi di grosse dimensioni in pieno stile Alfa Romeo, delle pinze freno gialle e delle linee scavate nella carrozzeria.

Sempre su Facebook, l’artista ha pubblicato un altro progetto in cui questa volta immagina la versione GTAm GT3 della 6C Concept. In generale, abbiamo un aspetto molto più aggressivo e sportivo, con un enorme alettone che spunta dal retro, due specchietti laterali che troviamo tipicamente sulle vetture da corsa GT3, dei sottili fari a LED con tre luci all’interno, due grosse prese d’aria e un cofano motore con nervature.

Nella descrizione dell’immagine LP Design ha dichiarato che nei prossimi giorni arriveranno altre angolazioni dell’Alfa Romeo 6C GTAm GT3, quindi restate sintonizzati!

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI