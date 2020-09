Jeep include tre anni di manutenzione gratuita sui modelli 2021

Jeep ha deciso di premiare i suoi clienti con una nuova promozione molto interessante che prevede tre anni di manutenzione completamente gratuita. Si tratta di uno dei vantaggi offerti nel programma Jeep Wave la cui iscrizione è ora gratuita per acquirenti e noleggiatori di tutti i modelli 2021.

Al momento non sappiamo se questa iniziativa è valida anche in Italia. Il programma Jeep Wave è presente sul mercato già da un po’ di tempo. Lanciato originariamente nel novembre 2015 per i veicoli MY 2016, il programma includeva inizialmente due anni di vantaggi.

Jeep: la casa automobilistica americana offre manutenzione gratuita valida per tre anni sui veicoli model year 2021

Allora veniva offerto anche gratis ma solo per alcuni modelli: Gladiator, Grand Cherokee Overland, Trailhawk, Trackhawk, Summit, High Altitude e SRT, Cherokee Trailhawk, Compass e Renegade. Per altre vetture era possibile acquistare Jeep Wave per 150 dollari all’anno.

Oltre alla manutenzione gratuita, che consiste nel cambio dell’olio e nella rotazione degli pneumatici, il programma includeva una linea dedicata al servizio clienti, un trattamento VIP agli eventi organizzati dalla casa automobilistica americana e altro ancora.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI