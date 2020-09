Fiat Strada potrebbe essere leader nelle vendite a settembre in Brasile

Il pick-up Fiat Strada era 28 unità dietro la Chevrolet Onix nelle vendite della prima metà di settembre in Brasile. Ma il pickup ha registrato un forte aumento nei successivi 10 giorni ed è riuscito a superare il suo concorrente. Fino al 25 settembre mentre Fiat Strada ha accumulato 10.043 immatricolazioni, la Chevrolet Onix ha raggiunto 9.613. Ora, Fiat Strada deve solo mantenere il picco per altri tre giorni lavorativi, per potersi laureare come modello più venduto in assoluto in Brasile nel mese.

È interessante notare che i due modelli che competono per la leadership nelle vendite hanno due generazioni in vendita contemporaneamente. La vecchia Strada è ancora disponibile nella versione Hard Working, mentre l’Onix della generazione passata si chiama Chevrolet Joy – ma è ancora registrata come Onix e dunque le sue vendite contribuiscono a far crescere quelle complessive del modello.

Che sia proprio Fiat Strada in testa nelle vendite in Brasile non è una sorpresa. Il produttore non si aspettava una richiesta così grande per il pick-up, ma ha lavorato per aumentare la sua produzione del 50% e già prevedeva, ad agosto la possibilità di diventare leader nelle vendite. “Avremmo potuto rendere Fiat Strada l’auto più venduta in Brasile fin dal primo mese, se avessimo potuto gestire questa domanda. Strada ha il potenziale per essere l’auto più venduta in Brasile “, ha detto il direttore del marchio Fiat in FCA, Herlander Zola.

Fiat Strada – 10.043

Chevrolet Onix – 9.613

Hyundai HB20 – 7.369

Volkswagen Gol – 7.204

Fiat Argo – 7,203

Chevrolet Onix Plus – 5,835

Chevrolet Tracker – 5.470

Fiat Mobi – 4.948

Jeep Compass – 4.855

