Alfa Romeo 6C Concept: ecco come sarebbe la coupé sportiva del Biscione

Maserati ha mantenuto le promesse svelando al pubblico la sua ultima supercar con il nome di Maserati MC20 che porta con sé il nuovissimo motore V6 biturbo da 3 litri soprannominato Nettuno. Anche Alfa Romeo avrebbe dovuto portare sul mercato due vetture orientate alla sportività, secondo quanto annunciato durante il Capital Markets Day 2018. Una di queste era la 8C.

Il motivo di questa scelta è che il marchio di Arese ha in programma di puntare maggiormente sui segmenti più produttivi fra cui quello dei SUV. Infatti, nei prossimi anni arriveranno alcuni modelli fra cui la versione di produzione del Tonale.

Alfa Romeo 6C Concept: LP Design ipotizza in render una sportiva a due porte con il logo del Biscione

In questo articolo, però, vi proponiamo un progetto digitale realizzato dal noto artista LP Design che ci mostra un’ipotetica Alfa Romeo 6C Concept. La vettura immaginata dal designer si discosta parecchio da ciò che ci ha abituato fino ad ora la casa automobilistica milanese.

Abbiamo di fronte una coupé sportiva a due porte con un cofano anteriore lungo caratterizzato da curvatura che va verso il muso. Sulla zona anteriore possiamo vedere le due prese d’aria a nido d’ape, il tribolo di Alfa Romeo e il logo dell’azienda posizionato però questa volta sulla zona superiore. Possiamo apprezzare anche i gruppi ottici ispirati a quelli del Tonale.

Il profilo laterale della 6C Concept dispone di fiancate taglienti e di minigonne laterali sportive. In corrispondenza del parafango posteriore, verso l’alto, possiamo apprezzare anche il Quadrifoglio verde. Il concept vanta poi un assetto sportivo con dei grossi cerchi in pieno stile Alfa Romeo.

Per quanto riguarda il motore, possiamo aspettarci una configurazione ibrida magari costituita dal V6 biturbo da 2.9 litri da 540 CV abbinato a un propulsore elettrico. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se LP Design ci mostrerà anche il retro di questa Alfa Romeo 6C Concept.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI