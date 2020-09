Alfa Romeo: entro la fine del 2021 forse vedremo un nuovo modello

Il 2021 sarà un anno importante per Alfa Romeo. Infatti il prossimo anno sarà presentata la versione aggiornata di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Queste due auto riceveranno le prime versioni elettrificate che dovrebbero far aumentare le loro vendite. Sempre nel 2021 sarà presentata e poi messa in vendita la versione di produzione di Alfa Romeo Tonale, il nuovo SUV di segmento C del Biscione che prenderà il posto di Giulietta che a breve andrà in pensione.

Alfa Romeo: entro la fine del 2021 sarà svelata la versione concept car del futuro B-SUV

Ma il 2021 potrebbe essere un anno importante per la casa automobilistica del Biscione anche per un altro motivo. Infatti entro fine anno potrebbe venire svelato, anche se solo in versione concept car il famoso B-SUV che in futuro sarà la nuova entry level dello storico marchio milanese. Questo modello sarà poi lanciato sul mercato entro la fine del 2022 su piattaforma CMP di PSA.

Questo SUV compatto che forse si chiamerà Milano o Brennero sarà anche il primo modello del Biscione a ricevere una versione completamente elettrica. Questa auto insieme a Tonale dovrebbero garantire ad Alfa Romeo un aumento importante delle immatricolazioni ed in special modo per quanto concerne i principali mercati auto dell’Europa. Nei prossimi mesi nuovi e importanti aggiornamenti a proposito di questo modello arriveranno di sicuro.

