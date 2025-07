YouTuber soffre per una Ferrari 812 GTS da incubo, storia di una vera beffa

Nel 2023, un appassionato di supercar ha acquistato una Ferrari 812 GTS “nuova di zecca”, investendo oltre 400.000 sterline. Pare che l’acquisto non sia avvenuto da un rivenditore ufficiale, probabilmente un salone proprietario del veicolo. La vendita, inoltre, sarebbe avvenuta a distanza. Ma siamo solo all’inizio di una storia che già inizia in modo particolare, inusuale e non esattamente convincente.

Pare che, dopo appena 72 ore dalla consegna, il cruscotto della Ferrari ha iniziato a lampeggiare come un albero di Natale. Quel giorno, il 18 giugno 2023, ha segnato l’inizio di un calvario lungo due anni. Problemi su una supercar che, ovviamente, a distanza non sarebbero stati verificabili o intuibili. Il proprietario, a dir poco ingenuo, l’influencer Nico Leonard, non immaginava che i problemi sarebbero continuati fino al luglio 2025, senza mai una vera soluzione definitiva.

Sulla Ferrari si è provato di tutto, a quanto racconta in diversi video dall’anno scorso a pochi giorni fa. E quindi, diagnosi, riparazioni, persino spedire l’auto in Italia. Ma la supercar da oltre 800 CV, con motore V12 aspirato e prestazioni da brivido (0-97 km/h in 2,8 secondi), è rimasta perlopiù inutilizzabile. Nonostante un primo tentativo di riparazione e un viaggio andato apparentemente bene, l’auto ha ricominciato a mostrare gravi malfunzionamenti elettronici, peggiorati dopo l’installazione di un impianto di scarico aftermarket Novitec, pensato per esaltare il sound della Ferrari.

Da quel momento, come era lecito aspettarsi, Ferrari ha invalidato la garanzia,visti gli interventi e le modifiche non ufficiali sul veicolo. Nico, bloccato a Monaco con un’auto in panne, ha speso oltre 80mila euro in riparazioni nel corso dei due anni. Nessuna soluzione si è rivelata definitiva. Anche quando la casa madre ha inviato un tecnico esperto da Maranello fino a Belfast, le promesse di una riparazione completa si sono infrante nel giro di pochi giorni. Molti titoli sul web, comprese le parole dello YouTuber, spingono a pensare che Ferrari debba avere diretta responsabilità o che si stia comportando molto male con un cliente insoddisfatto.

La Ferrari ha però ripristinato la garanzia e la concessionaria locale ha richiesto ulteriori 30.000 sterline di interventi, ma il sollievo è durato pochissimo. Nuove spie di errore hanno presto invaso il cruscotto, dal sistema Start&Stop al manettino di guida, fino all’ESC. Si è fatto il possibile ma, probabilmente, la Ferrari era passata da mani “poco gentili” con la supercar.

Ora Nico è furioso e ha addirittura lanciato un ultimatum alla Ferrari: o un rimborso completo, o una nuova vettura. Eppure l’acquisto di un veicolo del genere, a distanza, per una cifra esorbitante, da un rivenditore che non sarebbe stato un affiliato Ferrari ufficiale, sembra presentare un piagnisteo quasi prevedibile, se non addirittura cercato, anche se salatissimo.