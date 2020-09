LaFerrari sfida una 488 Pista Spider in una drag race

LaFerrari e la Ferrari 488 Pista sono due delle supercar più performanti realizzate dalla casa automobilistica modenese. LaFerrari è una di quelle vetture che il cavallino rampante produce una volta ogni 10 anni circa.

Il modello è basato su un motore V12 montato centralmente abbinato alla tecnologia ibrida che sembrava molto rivoluzionaria al momento del suo lancio. Grazie agli 800 CV erogati dal 12 cilindri e ai 163 CV in più provenienti dal sistema HY-KERS, LaFerrari dovrebbe garantire un’accelerazione molto rapida e allo stesso tempo un ragionevole risparmio di carburante.

LaFerrari: l’hypercar di Maranello gareggia contro una 488 Pista Spider da 720 CV

Per quanto riguarda la Ferrari 488 Pista, si tratta di una vera auto sportiva che è più potente di qualsiasi 458 o 488 grazie al nuovo propulsore. Lo storico marchio modenese afferma che l’otto cilindri riesce a produrre 720 CV e 770 nm. Essendo una supercar realizzata per la pista, è anche più leggera degli altri modelli della sua gamma.

Detto ciò, dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da cvdzijden – Supercar che ci mostra una drag race condotta in Svizzera proprio fra una LaFerrari e una Ferrari 488 Pista Spider in occasione del Supercar Owners Circle.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI