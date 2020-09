Jeep Grand Cherokee Trackhawk sfida una Tesla Model Y in una drag race

In passato abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte della Jeep Grand Cherokee Trackhawk che al momento è il SUV Jeep più performante presente sul mercato. Il veicolo è protagonista anche in diverse drag race e riesce a portarsi a casa dei risultati davvero soddisfacenti grazie al motore Hellcat presente sotto il cofano.

Un’altra casa automobilistica che è riuscita a farsi un nome nelle gare di accelerazione è Tesla con le sue auto completamente elettriche. Ad esempio, in fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Edmunds che ha messo a confronto una Grand Cherokee Trackhawk e una Tesla Model Y.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il prestante SUV Hellcat gareggia contro una Tesla Model Y

Parliamo di due veicoli molto diversi tra di loro ma che su strada riescono a proporre delle prestazioni davvero interessanti. Il veicolo di Jeep è equipaggiato da un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 717 CV e 875 nm di coppia massima. La Jeep Grand Cherokee Trackhawk ferma l’ago della bilancia a 2444 kg.

Dall’altra parte abbiamo la Tesla Model Y in versione Performance la quale propone una potenza stimata compresa tra 456 e 507 CV e tra 637 e 678 nm. Nonostante i numeri differenti, la Model Y può contare su un peso inferiore in quanto è più leggera di quasi 454 kg.

Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI