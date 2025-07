Alfa Romeo 155 GTAm, questo restomod farà emozionare gli appassionati

Negli anni Novanta, l’Alfa Romeo viveva un periodo di profonda trasformazione sotto la guida del gruppo Fiat. Per motivi economici e pratici, ma anche per superare alcune scelte tecniche ormai datate, la casa del Biscione decise di sviluppare la 155 su una piattaforma condivisa con la Fiat Tipo, una delle prime architetture modulari del settore automobilistico, utilizzata anche da Lancia Dedra e Fiat Tempra.

Lanciata nel 1992, la 155 si distingueva per un design affilato e dinamico, firmato dall’Istituto IDEA sotto la direzione di Ercole Spada. A differenza delle Alfa del passato, però, venne prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco e, soprattutto, adottò la trazione anteriore, scelta che scontentò i puristi del marchio.

Nonostante le critiche, sotto il cofano pulsavano cuori nobili, come il leggendario V6 Busso. Anche se il nome GTA evocava le imprese delle Giulia da corsa degli anni Sessanta e Settanta, sulla 155 questo badge rimase confinato alle competizioni. La versione GTA Stradale, pensata per la produzione di serie, non andò mai oltre lo stadio di prototipo.

Oggi, però, la storia viene riscritta grazie a Possanzini Automobili, un’azienda argentina con oltre tre decenni di esperienza nella restaurazione di auto classiche. Specializzati in restomod di carattere, hanno creato la Alfa Romeo 155 V6 GTAm, un capolavoro moderno che ha richiesto oltre 1.000 ore di lavoro artigianale.

Questa reinterpretazione ad alte prestazioni abbassa il baricentro di 30 mm grazie a sospensioni riviste, freni sportivi con dischi forati e ventilati, e cerchi da 17” abbinati a gomme Bridgestone 225/45. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato con prese d’aria funzionali, mentre un nuovo condotto convoglia aria fresca a un filtro K&N ad alte prestazioni.

Il motore V6 Busso 2.5, completamente rivisto, ora eroga 200 CV contro i 165 originali. Il limitatore è stato alzato a 7.200 rpm e lo scarico Magnaflow in acciaio inox regala una colonna sonora da brividi. Secondo Possanzini, lo 0-100 km/h viene coperto in 7 secondi, con una punta massima di 230 km/h.

Gli interni strizzano l’occhio alle auto da corsa grazie a interruttori per ABS e alimentazione, chiave aeronautica, pulsante d’avviamento. Inoltre, una mezza gabbia prende il posto del sedile posteriore. Il prezzo è di 230.000 dollari. Ma per chi ama Alfa Romeo, questa speciale 155 potrebbe valerne ogni centesimo.