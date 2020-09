Fiat Chrysler: a Windsor chiusura di 3 settimane

Fiat Chrysler Automobiles Canada ha confermato lunedì che l’impianto di assemblaggio di Windsor sarà chiuso per tre settimane a partire dalla prossima settimana. L’impianto costruisce la Pacifica e la Grand Caravan. “Lo stabilimento di assemblaggio di Windsor sta pianificando di adattare il suo prossimo programma di produzione per allinearlo meglio alla domanda del mercato”, ha affermato Lou Ann Gosselin, responsabile delle comunicazioni di FCA Canada.

Fiat Chrysler: lo stabilimento di Windsor chiuso per 3 settimane dal 28 settembre al 16 ottobre

“Ciò include la pianificazione dei tempi di inattività dal 28 settembre al 16 ottobre. I normali orari dei turni a Windsor dovrebbero riprendere la settimana del 19 ottobre. “Come sempre, i programmi di produzione sono soggetti a modifiche.” L’annuncio della chiusura arriva dopo che Fiat Chrysler ha programmato i turni di sabato in ciascuno degli ultimi due fine settimana.

Tuttavia, il modello periodico di chiusure continua quest’anno poiché le vendite di minivan sono diminuite. Le vendite in ritardo hanno portato all’eliminazione del terzo turno dell’impianto di Windsor a luglio dopo 27 anni di funzionamento continuo. Trovare un secondo prodotto per l’impianto e il ritorno del terzo turno sono priorità per Unifor Local 444 nelle attuali trattative contrattuali con Fiat Chrysler Automobiles.

