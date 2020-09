Cofece autorizza la fusione di PSA e FCA

Dopo che lo scorso dicembre è stato annunciato che Peugeot (Groupe PSA) e Fiat Chrysler NV (FCA) avrebbero raggiunto un accordo di fusione 50:50 per far posto a una nuova entità che sarebbe arrivata in attesa di autorizzazione delle autorità, in Messico la Commissione federale della concorrenza economica (Cofece) ha autorizzato la creazione di queste entità.

La delibera pubblicata da Cofece fa riferimento al fatto che il 14 febbraio è stata annunciata da Groupe PSA e FCA l’intenzione di concentrazione per creare una nuova entità che avrebbe effetto anche sul mercato messicano. Sebbene il documento della Commissione si riferisca alla data di consumo della nuova società, non viene divulgato per motivi di riservatezza. La nuova entità automobilistica creata da PSA e FCA avrà una capacità produttiva di 8,7 milioni di unità all’anno.

Lo scorso luglio entrambe le società hanno annunciato che Stellantis sarà il nome aziendale del nuovo gruppo, che si stima sarà operativo nel primo trimestre del 2021, una volta approvato dagli azionisti di entrambe le società nelle rispettive Assemblee Generali Straordinarie e conformità di antitrust e altri requisiti normativi. Stellantis ha le sue radici nel verbo latino “stello” che significa “illuminare di stelle”.

