Ferrari Omologata: una creazione unica al mondo

Ferrari ha svelato il decimo modello unico realizzato su una piattaforma V12 con motore anteriore dal P540 Superfast Aperta del 2009: Ferrari Omologata. La creazione unica si basa sulla 812 Superfast , ma il parabrezza e i fari sono gli unici elementi della carrozzeria che non sono stati modificati. Rifinita in Rosso Magma e caratterizzata da una livrea da corsa personalizzata, la Ferrari Omologata adotta un nuovo kit carrozzeria.

Consiste in una griglia ovale appiattita, sezione arrotondata sui passaruota anteriori, fianchi più muscolosi, tre tagli trasversali orizzontali invece di uno schermo posteriore e fanali posteriori singoli profondamente incassati. Altri elementi distintivi esterni includono il prominente spoiler posteriore e l’enorme diffusore posteriore.

All’interno, la Ferrari Omologata sembra altrettanto unica ed evoca la ricca eredità delle corse del marchio attraverso molti dettagli di rifinitura. I sedili blu elettrico, rifiniti in una combinazione di pelle e tessuto Jeans Aunde, sono dotati di imbracature da corsa a 4 punti che si stagliano contro un interno completamente nero.

L’assenza di luci posteriori e parabrezza crea un’atmosfera decisa nell’abitacolo, così come le parti metalliche sul cruscotto e sul volante. Sono rifiniti con l’effetto vernice craquelé associato ai grandi piloti GT degli anni ’50 e ’60 e con i coperchi delle camme del motore della Ferrari. Un altro cenno al passato è l’effetto della vernice martellata che ricorda la 250 LM e la 250 GTO sulle maniglie interne delle porte e sul ponte Ferrari F1.

Ferrari Omologata è stata commissionata da un anonimo cliente europeo e il brief era quello di creare “un design futuristico con elementi distintivi reinterpretati in modo nuovo per fornire il potenziale per una forma senza tempo che sicuramente lascerà un’impressione duratura”. Il nome fa capire che anche l’Omologata doveva essere a suo agio sia su strada che in pista.

Il progetto ha richiesto poco più di due anni per essere completato e presenta una varietà di ispirazioni, dal patrimonio delle corse alla fantascienza e riferimenti all’architettura moderna. La Ferrari è arrivata al punto di sviluppare una nuova tonalità di rosso solo per la livrea per abbinarsi alla finitura sorprendente con Rosso Magma a tre strati su fibra di carbonio scura.

