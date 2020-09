Ferrari: un altro prototipo della supercar ibrida spiata a Maranello

Entro il 2022, più della metà della gamma di Ferrari verrà elettrificata secondo il recente piano annunciato. Tuttavia, almeno per il momento, non è prevista una vettura completamente elettrica in quanto il cavallino rampante ritiene che la tecnologia non sia ancora pronta.

Tornando ai modelli ibridi, in recenti articoli abbiamo visto foto e video spia che ci hanno mostrato un prototipo ibrido totalmente camuffato basato sulla Ferrari 488. Sulla carrozzeria delle varie auto di prova abbiamo visto alcuni adesivi dell’alta tensione che non lasciano dubbi sul tipo di propulsore nascosto sotto la tuta mimetica.

Ferrari: proseguono i test su strada della nuova supercar ibrida con motore V6

Quello che ancora non sappiamo, però, è il tipo di motore endotermico adottato da Maranello. Alcune indiscrezioni affermano che potrebbe trattarsi di una V6 biturbo abbinato a un motore elettrico come LaFerrari e la SF90 Stradale. Sicuramente questo nuovo sistema non danneggerà la potenza del modello e soprattutto l’immagine della casa automobilistica modenese.

Se l’unità in questione derivasse dal V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, allora gli ingegneri di Ferrari avranno tranquillamente tirato fuori oltre 510 CV erogati dalle vetture del Biscione. Raggiungere i 670 CV della 488 GTB standard non dovrebbe essere un problema se accanto al V6 verrà abbinato un propulsore elettrico o addirittura due.

Detto ciò, dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da Varryx che ci mostra un nuovo prototipo sempre completamente camuffato della misteriosa Ferrari ibrida basata sulla 488.

Questa clip ci conferma due cose. La prima è che il gruppo propulsore permetterà alla supercar di funzionare usando esclusivamente l’elettricità. La seconda è che il sound non sarà affatto male.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI