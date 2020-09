Prendi Maserati, in fase di rilancio totale. Ci aggiungi TomTom, lo specialista di tecnologie di localizzazione. Li unisci. Ed ecco Maserati più TomTom uguale viaggi sicuri. Quest’ultima fornirà alla Casa automobilistica mappe, software di navigazione e servizi connessi per il nuovissimo sistema di infotainment di bordo Maserati Intelligent Assistant (MIA).

Maserati più TomTom uguale viaggi sicuri: quali modelli

Tutto per i prossimi modelli Ghibli, Levante e Quattroporte. I primi a beneficiare di un’ampia gamma di funzionalità innovative fornite da TomTom. Tra cui: Mappe IQ, indicazioni di traffico, servizi di navigazione connessi, previsione della destinazione e un’interfaccia utente premium. La Ghibli, la Levante e la Quattroporte arriveranno su strada a ottobre, mentre altri modelli come la supercar MC20, recentemente lanciata, sono previsti per il 2021.

Il sistema MIA può mostrare sul display del quadro strumenti del veicolo la Moving Lane Guidance (l’indicatore di corsia) e le indicazioni turn-by-turn, nonché la presenza di autovelox, le indicazioni del traffico e gli avvisi di pericolo.

Folgore Maserati con TomTom

Ci sono anche i TomTom EV Services che mostrano i punti di ricarica e la loro disponibilità per Folgore, la gamma elettrica di Maserati, prevista per il 2021. Una novità per le vetture Maserati, la mappatura dinamica della carica aiuterà i conducenti a visualizzare l’autonomia del veicolo mostrando sulla mappa fino a che punto possono guidare.

Se la batteria o il carburante dell’auto non bastano, al conducente verrà richiesto di dirigersi verso un punto di ricarica. All’autista verrà fornito un confronto dei costi delle stazioni di ricarica/rifornimento disponibili che si trovano nelle vicinanze.

