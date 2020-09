Lancia Ypsilon: ecco le prime foto spia del restyling

È in corso lo sviluppo dell’ennesimo aggiornamento della Lancia Ypsilon, come dimostrano queste foto spia che vi mostriamo nel nostro articolo e che sono state pubblicate da Gabetz Spy Unit. Lancia aggiornerà, ancora una volta, la sua fortunata utilitaria. Un modello che riceverà una nuova immagine e manterrà intatto il suo impegno per l’elettrificazione. La nuova versione della celebre city car arriverà sul mercato nel 2021.

La presentazione della nuova Lancia Ypsilon dopo questo aggiornamento invece dovrebbe avvenire entro la fine del 2020. Se nella gamma dei motori non sono previste novità, la stessa cosa non si può dire per quanto concerne il design esterno e la tecnologia a bordo. Per quanto riguarda i cambiamenti estetici, il paraurti della parte anteriore sarà rivisto ed è prevista anche una piccola modifica alla griglia. Resta da vedere se ci saranno cambiamenti nei gruppi ottici, anche se a priori è improbabile. In ogni caso non è escluso. La parte posteriore del prototipo avvistato non presenta camuffamento, tuttavia, ciò non significa che non riceverà novità. Anche il paraurti posteriore dovrebbe essere modificato anche se solo lievemente.

All’interno aumenteranno le possibilità di personalizzazione della nuova Lancia Ypsilon e anche dal punto di vista tecnologico la vettura subirà un importante aggiornamento. Questo prevede un nuovo touch screen per azionare il sistema di infotainment. Allo stesso modo,l’elenco dei sistemi di assistenza alla guida aumenterà di molto rispetto alla vettura attuale che da questo punto di vista appare piuttosto scarna.

