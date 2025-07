Mopar amplia l’offerta con il nuovo programma di accessori affiliati per i brand di Stellantis

Mopar, il marchio globale di ricambi, accessori e assistenza clienti originali di Stellantis, ha lanciato un programma di accessori notevolmente ampliato per i concessionari con sede negli Stati Uniti che vendono e forniscono assistenza per veicoli Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Il nuovo programma Mopar Affiliated Accessories offre oltre 1.000 accessori popolari di noti e preferiti partner fornitori del mercato dei ricambi e il numero di accessori disponibili è in rapida crescita. Sia al momento dell’acquisto del veicolo che in qualsiasi momento successivo, i clienti hanno accesso a una scelta più ampia che mai di opzioni aftermarket affidabili per personalizzare o migliorare le prestazioni dei loro veicoli.

Gli accessori affiliati Mopar possono essere ordinati online o in concessionaria

“Collaboriamo con i nostri fornitori più fidati e apprezzati per migliorare la praticità e la scelta degli accessori per clienti e concessionari, offrendo un’esperienza di vendita e un punto di riferimento unico”, ha dichiarato Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Mopar North America. “Offrendo un facile accesso alla più ampia e migliore selezione di accessori disponibili per vari allestimenti e personalizzazioni dei veicoli, ci stiamo impegnando a far crescere strategicamente la nostra attività, migliorando l’esperienza in concessionaria e cercando al contempo altri partner per gli accessori che condividano la nostra passione per la qualità e la soddisfazione del cliente”.

Tutti gli accessori affiliati Mopar sono stati accuratamente esaminati da Mopar per garantirne la corretta installazione e sono garantiti da ciascun fornitore separatamente. L’elenco sempre più ampio di accessori affiliati può essere ordinato online tramite l’ eStore Mopar o presso una concessionaria locale. Gli articoli vengono quindi consegnati alla concessionaria di vendita per il ritiro o l’installazione da parte del cliente.

Matt Godfrey, direttore vendite generale di Golling Chrysler, Dodge, Jeep e Ram a Bloomfield Hills, Michigan, ha ottenuto risultati impressionanti grazie al programma recentemente ampliato. “Il programma Mopar Affiliated Accessories migliora l’esperienza del cliente offrendo un facile accesso agli accessori più richiesti dagli acquirenti”, ha affermato Godfrey. “Abbiamo assistito a un netto aumento del numero di allestimenti offerti dal programma e, in definitiva, la nostra concessionaria e i nostri clienti sono avvantaggiati da questa soluzione “tutto in uno”.