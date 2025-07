Citroën Jumper 2026 al debutto in Brasile: più potente, robusto ed efficiente 

Citroën Jumper 2026 arriva con un nuovo motore e un look rinnovato, con aggiornamenti al design della carrozzeria e dell’abitacolo. Più economico della versione precedente, il modello mantiene la sua versatilità, robustezza, tecnologia e sicurezza, offrendo una maggiore produttività ai clienti del marchio. Disponibile nelle versioni Cargo (con patente di guida di categoria B), Van e Minibus, le vendite sono già iniziate questo mese, con prezzi a partire da R$ 280.990.

Gli esterni del Jumper presentano una nuova griglia anteriore, fari ridisegnati, specchietti laterali, stemma e passaruota ridisegnati. Il paraurti, la griglia del radiatore e gli specchietti retrovisori sono stati ridisegnati per evidenziare la forte personalità del modello, migliorandone al contempo le caratteristiche aerodinamiche.

Tutte le versioni di Jumper sono ora equipaggiate con il nuovo motore a quattro cilindri in linea da 2,2 litri, che eroga 140 CV e 350 Nm di coppia, garantendo prontezza di risposta ed efficienza in diverse condizioni di guida. “Il modello è anche più efficiente dell’8% rispetto alla versione precedente, con un’autonomia di 10,8 km/l in città e 10,4 km/l in autostrada, contribuendo a ridurre i costi operativi. Le caratteristiche principali del nuovo gruppo propulsore includono maggiore durata, manutenzione più efficiente, prestazioni migliorate e migliore isolamento acustico “, spiega Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei marce con frizione monodisco a secco e azionamento idraulico, che garantisce cambi di marcia più fluidi e precisi, oltre a un maggiore comfort di guida. Il Jumper presenta anche un nuovo pomello del cambio progettato pensando all’ergonomia e all’esperienza utente, offrendo una maneggevolezza più comoda e intuitiva durante la guida. Offre una presa migliore, garantendo una maggiore precisione del cambio e contribuendo a una sensazione di robustezza. La finitura nera lucida dell’indicatore di marcia ne esalta l’aspetto accattivante e conferisce un tocco di modernità.

L’abitacolo di Jumper è stato ampiamente rivisitato, con un design più moderno, tecnologie all’avanguardia e nuove finiture che esaltano la sensazione di raffinatezza a bordo. Il nuovo volante a tre razze, ispirato al mondo automobilistico, offre un’esperienza di guida più confortevole ed ergonomica. I comandi al volante sono stati riposizionati, ora sopra e dietro le razze laterali, con una disposizione più intuitiva. È possibile accedere alle funzioni della plancia e del centro multimediale senza staccare le mani dal volante.

Il nuovo quadro strumenti coniuga funzionalità e innovazione, con due quadranti analogici per la velocità e i giri al minuto (RPM), oltre a un display digitale da 3,5 pollici con tecnologia TFT in bianco e nero. I livelli di carburante e AdBlue sono ora monitorati con maggiore precisione da nove indicatori LED per ciascun fluido, posizionati nella parte inferiore dei quadranti principali.

L’area centrale della plancia di Jumper ora conferisce un’estetica più moderna e raffinata agli interni del veicolo, in linea con il nuovo linguaggio di design dell’abitacolo. Il nuovo set integra soluzioni intelligenti per la vita quotidiana, come i pratici portabicchieri e portacellulare, che migliorano la praticità e il benessere a bordo. Inoltre, l’area presenta ora una pulsantiera ridisegnata, facilmente accessibile e leggibile, e nuove bocchette di ventilazione con una regolazione del flusso più precisa e intuitiva, garantendo un maggiore comfort termico per guidatore e passeggeri.

Il rivestimento interno delle portiere del nuovo Jumper è stato aggiornato e l’intera superficie interna è ricoperta dalla modanatura, trasmettendo maggiore robustezza visiva e attenzione ai dettagli nell’abitacolo. La nuova architettura migliora anche significativamente la funzionalità: mentre la versione precedente offriva un solo vano portaoggetti inferiore, il nuovo rivestimento incorpora quattro vani distinti, di forme e posizioni diverse, ottimizzati per ospitare oggetti di uso quotidiano.

La nuova linea di sedili offre un’esperienza di guida superiore, combinando un comfort superiore con un look contemporaneo. Il nuovo rivestimento in tessuto nei toni del nero e del grigio aggiunge raffinatezza agli interni e rafforza l’armonia visiva dell’abitacolo. Il comfort è garantito da rivestimenti accuratamente progettati, con un’ampia zona centrale e laterali con schiuma a densità differenziata, che offrono una maggiore sensazione di supporto e comfort. Il sedile del conducente è inoltre dotato di bracciolo e regolazione lombare per una migliore ergonomia e comfort di guida.

Fedele alla sua vocazione per diverse tipologie di operazioni, il furgone Citroën Jumper 2026 mantiene la sua rinomata versatilità, con una capacità di carico di 13 m³, oltre a soluzioni pratiche che ne facilitano l’uso quotidiano, come le porte posteriori che si aprono fino a 270° e la porta laterale scorrevole, che garantiscono maggiore agilità nelle operazioni di carico e scarico.

Inoltre, un’altra caratteristica distintiva di Jumper è la sua ampia gamma di allestimenti consigliati dalla fabbrica, sviluppati in collaborazione con fornitori approvati e certificati Stellantis. Tutti gli allestimenti seguono rigorosamente una metodologia globale, garantendo qualità, sicurezza e standardizzazione.

I modelli possono essere adattati a diversi scopi, come il trasporto passeggeri (configurazioni 17+1 o 15+1), ambulanza, veicoli refrigerati, logistica di servizio, officina mobile, trasporto di persone con mobilità ridotta e persino camper, rafforzando il DNA del marchio in termini di versatilità, integrazione e personalizzazione per soddisfare le più diverse esigenze del mercato professionale.

Tanto ampia quanto la capacità di carico utile del Jumper, che varia da 1,2 a 1,5 tonnellate a seconda del modello, è la sua dotazione di serie, che include controllo di stabilità e trazione e assistenza alla partenza in salita. La versione Minibus è dotata dell’esclusivo sistema multimediale da 7 pollici con Android Auto e Apple CarPlay, telecamera posteriore con linee guida, sistema di mantenimento della corsia e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Anche le funzionalità di infotainment del Jumper sono state aggiornate. Lo schermo radio da 5 pollici visualizza informazioni sui dispositivi multimediali utilizzati (radio, telefono, ecc.). L’audio può essere riprodotto in streaming tramite Bluetooth e il conducente può interagire in modo semplice e sicuro con il proprio smartphone tramite il riconoscimento vocale di Siri o Google Assistant.

Per migliorare la sicurezza, ai proprietari di Jumper è garantito l’accesso gratuito a informazioni in tempo reale tramite lo strumento My Uconnect Fleet per 12 mesi. Approvata e installata in fabbrica, la piattaforma offre funzionalità come la pianificazione online della manutenzione, la creazione di avvisi, l’accesso a informazioni cruciali sulla posizione e gli orari di funzionamento del veicolo, la mappatura dei percorsi e persino la valutazione del comportamento del conducente, inclusi l’esposizione al rischio e il profilo di guida.

Gli equipaggiamenti di sicurezza disponibili sul nuovo Citroën Jumper includono: Controllo Elettronico della Stabilità (ESC), un sistema di controllo della stabilità del rimorchio che rileva proattivamente il rollio del rimorchio durante la marcia. Il Crosswind Assist funziona in modo intelligente a velocità superiori a 65 km/h, offrendo un intervento discreto ed efficace per contribuire a stabilizzare il veicolo in caso di forti venti trasversali. La frenata post-collisione si attiva automaticamente dopo aver rilevato un impatto, azionando i freni in modo controllato per ridurre al minimo il rischio di collisioni secondarie. Sono inoltre disponibili il cruise control, i sensori di parcheggio posteriori e un sistema di monitoraggio indiretto degli pneumatici.